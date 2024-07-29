Продюсер оценил шансы певицы Натали вернуться на сцену после трагедии в семье

Певица Натали уже продолжительное время не радует поклонников новыми хитами. Чтобы вернуть былую популярность, ей необходимо записать новые треки. Такое мнение озвучил музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что в жизни исполнительницы случилась трагедия: год назад умер её муж. Он был для неё не только любимым человеком, но и продюсером. Теперь звезде нужно найти в себе силы творить дальше, без него.

"Потерять такую поддержку для артиста — это всегда надлом. Но это в том числе может стать для неё новой ступенькой, то есть возможно, что она будет творить в память о нём. Натали может вернуть былую популярность, всё зависит от того, каким будет репертуар", — отметил Бабичев.

Он напомнил, что в карьере знаменитости уже был момент, когда она вдруг пропала на несколько лет. Это произошло после выхода двух громких хитов: "Черепашка по имени Наташка" и "Ветер с моря дул". Потом певица вернулась с ещё одним ярким треком ("Боже, какой мужчина") и исполнила вместе с Николаем Басковым композицию "Николай".

"Поэтому, если сейчас она действительно соберётся и вплотную займётся карьерой, думаю, у неё всё будет хорошо", — заключил Бабичев.