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29 июля, 09:21

Продюсер оценил шансы певицы Натали вернуться на сцену после трагедии в семье

Продюсер Бабичев: Натали сможет вернуть популярность, если выпустит новые хиты

Натали. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_star74

Натали. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_star74

Певица Натали уже продолжительное время не радует поклонников новыми хитами. Чтобы вернуть былую популярность, ей необходимо записать новые треки. Такое мнение озвучил музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что в жизни исполнительницы случилась трагедия: год назад умер её муж. Он был для неё не только любимым человеком, но и продюсером. Теперь звезде нужно найти в себе силы творить дальше, без него.

"Потерять такую поддержку для артиста — это всегда надлом. Но это в том числе может стать для неё новой ступенькой, то есть возможно, что она будет творить в память о нём. Натали может вернуть былую популярность, всё зависит от того, каким будет репертуар", — отметил Бабичев.

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Он напомнил, что в карьере знаменитости уже был момент, когда она вдруг пропала на несколько лет. Это произошло после выхода двух громких хитов: "Черепашка по имени Наташка" и "Ветер с моря дул". Потом певица вернулась с ещё одним ярким треком ("Боже, какой мужчина") и исполнила вместе с Николаем Басковым композицию "Николай".

"Поэтому, если сейчас она действительно соберётся и вплотную займётся карьерой, думаю, у неё всё будет хорошо", — заключил Бабичев.

О смерти 53-летнего супруга певицы, музыкального продюсера Александра Рудина, стало известно в июле прошлого года. По некоторым данным, он покончил с собой. Сама артистка сообщила, что у её мужа была депрессия после перенесённого ковида.

Потеря любимого человека далась любимице публики нелегко. Справиться с горем ей помогли дети и творчество. Однако сил выступать на большой сцене у Натали не было. Только спустя год после смерти супруга она вновь решила возобновить концертную деятельность. В августе должны выйти новые песня и клип.

Алёна Зиновьева
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