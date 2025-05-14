Роковые пророчества гадалок: Эти 8 отечественных звёзд знали, как и когда они умрут

Говорят, у каждой знаменитости есть «волшебный телохранитель», сильный эзотерик-практик, который защищает звезду от магических атак и работает над привлечением ещё большей славы и богатства. Жизнь артиста полна опасностей, и не последнюю роль тут играют порчи, проклятия и заговоры. Именно от них и должен защищать эзотерик. Те знаменитости, о ком пойдёт речь в данном материале, тоже обращались к практикам, но с другой целью. Они хотели узнать, когда и как умрут. И узнали. Предсказания сбылись. Расскажем подробности.

Андрей Миронов (1941–1987)

Андрей Миронов умер от заболевания, которое встречается у актёров довольно часто. Фото © РИА «Новости» / В. Бондарев

Непревзойдённая актёрская игра Андрея Миронова сделала его кумиром поколений ещё при жизни. «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России» — это далеко не полный список культовых фильмов с его участием. В 1980 году магическими практиками, запрещёнными в СССР, часто занимались цыгане. Миронов с плохим предчувствием пошёл к одной из представительниц этого славного народа. Она сказала актёру, что в 1987 году его не станет. И не ошиблась. Всё это время в кровеносных сосудах Андрея Миронова набухала «бомба замедленного действия». То есть аневризма, которая у него располагалась под лобными долями. Набухший на его артерии мешочек с кровью разорвался, вызвал геморрагический инсульт. Спасти его не смогли.

Михаил Задорнов (1948–2017)

Мы живём без Михаила Задорнова уже почти 8 лет. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Михаил Задорнов родился в Юрмале, и это, пожалуй, определило его блистательную карьеру сатирика. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, выступал по телевидению и не только с уморительными концертами, где громко ставил под сомнение интеллектуальные способности населения Соединённых Штатов. В самом начале карьеры Задорнов сходил к гадалке. Он хотел узнать, насколько успешными будут его юмористические выступления. А узнал о собственной смерти... Гадалка сказала, что Михаил Николаевич покинет наш мир в зрелом возрасте из-за страшной болезни головы. Так всё и получилось. В 69 лет Задорнов скончался от неоперабельной опухоли головного мозга.

Борис Моисеев (1954–2022)

Борис Моисеев покинул наш мир совсем недавно, в 2022 году. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Борис Моисеев родился в Могилёве. Ничто не предвещало, что обычный мальчик станет эпатажным артистом, певцом и хореографом и напишет песню «Голубая луна», известную каждому родившемуся до 2005 года русскоязычному человеку. Борис был достаточно открытым к новому опыту, поэтому во время парижских гастролей посетил местную гадалку. Та сказала, что пик его карьеры придётся на 55 лет, а скончается артист в почтенном возрасте, в 86 лет. Первая часть пророчества полностью сбылась: в 2009 году Борис Михайлович активно записывал новые альбомы, гастролировал, снимал клипы... Но уже через год, в 2010-м, он пережил инсульт. Певец так полностью и не восстановился, и это повлияло на его карьеру. Умер Борис Моисеев в 68 лет, а не в 86, как планировалось.

Олег Даль (1941–1981)

Олег Даль тоже обращался к помощи предсказателей, чтобы заранее узнать сокровенное. Фото © РИА «Новости» / Борис Елин

Олег Даль родился в 1941 году в городе Люблино, который позже стал московским районом. Несравненный принц Флоризель, звезда военных фильмов, например «Женя, Женечка и Катюша» и «Хроника пикирующего бомбардировщика», мужчина мечты всех советских женщин, он сделал блистательную кинокарьеру. Но тёмное предчувствие не оставляло Олега. Он был чувствительным, ранимым, часто ссорился с режиссёрами, ощущал, что жизнь висит на волоске, и в 70-х пошёл к гадалке. Та предсказала, что Далю не суждено дожить до сорока. Предсказание сбылось: Даль скончался от сердечной недостаточности в командировке в 39 лет.

Владимир Высоцкий (1948–1980)

Владимир Высоцкий был самой яркой советской суперзвездой. Фото © РИА «Новости» / Галина Кмит

Владимир Высоцкий родился в Москве, в самом центре, там же он учился в школе, там же позже разгуливал со своим знаменитым «чёрным пистолетом» из песни, трофейным браунингом отца-фронтовика. Владимир с самого детства вертелся в киношной среде, окончил Школу-студию МХАТ, но в первое время с актёрской карьерой у него не складывалось, он даже пьяный попадал в тюрьму из-за этого. А потом Высоцкий стал всесоюзной звездой. Ему одному было позволено носить джинсы и коллекционировать иномарки, в том числе «Мерседесы». В 1970-х был пик его славы и признания, и тогда Высоцкий пошёл к ясновидящей. Та сказала, что проблемы со здоровьем унесут его в 42 года. Владимир Семёнович отнёсся к пророчеству скептически, но всё равно умер от сердечного приступа в 1980 году, как раз в возрасте 42 лет.

Виктор Цой (1962–1990)

Со смертью Виктора Цоя нить нашей судьбы закончилась, и теперь мы живём в проклятом мире, который сами и создали. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шогин

Виктор Цой родился в Ленинграде. До своего великого проекта, группы «Кино», он играл с Андреем Свином Пановым панк в группе «Автоматические удовлетворители». А первой его группой стала школьная «Палата № 6», там Виктор Робертович играл на бас-гитаре. Настоящая слава пришла к нему вместе с бессмертными песнями «Кино»: «Звезда по имени Солнце», «Муравейник», «Когда твоя девушка больна». Цой — это голос и одновременно лицо свободного, но хаотичного перестроечного времени. Фильмы «Игла» и «Асса» сделали его символом советского поколения X. В 1989 году, на пике карьеры, Цой заглянул к ясновидящей. Она предсказала ему смерть в автокатастрофе в возрасте 28 лет. Спасибо, что не «Клуб 27»! Стоит ли говорить, что предсказание сбылось с пугающей точностью 15 августа 1990 года на 35-м километре трассы Р126 Слока – Талси в Тукумском районе Латвии?

Сергей Бодров – младший (1971–2002)

Знаменитый «брат», который выгодно отличался от «братков» из реальной жизни интеллигентным лицом и правильной мотивацией, Сергей Бодров –младший знал о своей смерти. Фото © РИА «Новости» / Галина Кмит

Все знают легендарные фильмы Сергея Бодрова – младшего, «Брат» и «Брат-2», но мало кто видел очень нежную и печальную романтическую кинобалладу «Медвежий поцелуй», где Бодров-младший играет медведя. Этот фильм вышел на экраны сразу после смерти потомственного актёра и режиссёра. В детстве Бодров мечтал кататься на оранжевом мусоровозе, но судьба распорядилась иначе: москвич пошёл по стопам отца, номинанта на «Оскар». Погиб он на съёмках фильма «Связной» в 2002 году. Перед съёмками посоветовался с осетинской ясновидящей, та сказала, что в горах его поджидает опасность. Так и получилось: схождение ледника в Кармадонском ущелье унесло жизнь 30-летнего Бодрова и всей его съёмочной группы.

Евгений Евстигнеев (1926–1992)

Евгений Евстигнеев приехал в Лондон. До родины он добрался уже в неживом состоянии. Фото © РИА «Новости» / А. Гольцин

Евгений Евстигнеев родился в Нижнем Новгороде в семье металлурга и фрезеровщицы. Сначала приобрёл рабочую профессию, а в 1946-м поступил в Школу-студию МХАТ. С 1957 года служил в «Современнике», играл в кино, например, профессора Преображенского в «Собачьем сердце», итальянца в «Невероятных приключениях итальянцев в России» и ещё в ряде культовых фильмов. В 1991-м у актёра были гастроли в Лондоне, и местная гадалка предсказала: он не переживёт следующий год, сердце откажет. Евстигнеев не поверил, но в следующем году умер от сердечного приступа прямо перед плановой операцией на этом органе. Ему было 65 лет.