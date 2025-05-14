«Хайп ради кликбейта»: Собчак оправдала Авербуха после слов о «15-летней женщине»

Телеведущая Ксения Собчак всегда отмечалась своим умением «остро» обсудить любую тему. На этот раз светская львица решила защитить фигуриста Илью Авербуха, интервью с которым недавно вышло у неё на канале в YouTube.

«Хайп раздувается защитниками детства и юношества ради кликбейта. Авербух сказал всё не в контексте того, что у него с 15-летней Лизой что-то было. У нас что, все в стране начинают половую жизнь в 18 лет? Это лицемерие», — заявила журналистка в своём телеграм-канале.