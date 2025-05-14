«Хайп ради кликбейта»: Собчак оправдала Авербуха после слов о «15-летней женщине»
Собачак встала на защиту Авербуха словами о хайпе ради кликбейта
Ксения Собчак. Обложка © Telegram / «СОБЧАК»
Телеведущая Ксения Собчак всегда отмечалась своим умением «остро» обсудить любую тему. На этот раз светская львица решила защитить фигуриста Илью Авербуха, интервью с которым недавно вышло у неё на канале в YouTube.
«Хайп раздувается защитниками детства и юношества ради кликбейта. Авербух сказал всё не в контексте того, что у него с 15-летней Лизой что-то было. У нас что, все в стране начинают половую жизнь в 18 лет? Это лицемерие», — заявила журналистка в своём телеграм-канале.
Подписчики Собчак не согласились с её мнением, заявив, что оправдывать взрослых мужчин, которые развращают молодых особ, не стоит. Некоторые приняли нейтральную сторону и просто заявили, что ждут дальнейших новостей касаемо этой скандальной ситуации.
Высказывание Ильи Авербуха, сделанное в интервью Ксении Собчак и касающееся его жены Елизаветы Арзамасовой, вызвало бурную реакцию в обществе. Авербух вспомнил актрису в подростковом возрасте и заявил, что в 15 лет она была уже женщиной. Эта фраза вызвала шквал критики. Общественность усмотрела в словах Авербуха намёк на сексуализацию несовершеннолетней. Недавно на защиту фигуриста также встала актриса Мария Кожевникова.