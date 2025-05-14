Кожевникова вступилась за Авербуха, но заявила, что Арзамасова в 15 лет ещё была ребёнком

Актриса Мария Кожевникова не смогла остаться в стороне от недавнего скандала, который внезапно разгорелся вокруг прославленного фигуриста Ильи Авербуха и его жены, актрисы Елизаветы Арзамасовой. В интервью Ксении Собчак бывший спортсмен заявил, что в 15 лет его супруга уже была женщиной, что вызвало волну возмущений в Сети.

В соцсетях Кожевникова попыталась заступиться за Авербуха, написав, что некоторые девушки и в 15 лет выглядят на все 25. Но всё же, по мнению актрисы, невозможно всех подростков считать во всех смыслах зрелыми.

«Я, конечно, не соглашусь, что в 15 лет уже женщина, хотя я видела девушек в 15, как будто им минимум 25», — написала звезда «Универа».

В то же время Кожевникова рассказала, что вместе с Арзамасовой участвовала в том самом проекте, где Авербух впервые увидел свою будущую жену. По словам актрисы, к Лизе все относились с трепетом и считали её ребёнком.

«Мы все были на виду друг у друга, тренировались вместе почти каждый день, и никаких отношений у Лизы не было! Она на все передачи и репетиции ходила со своей мамой! К Лизе все относились как к ребёнку, она и была тогда ребёнком», — заявила она.

В заключение Кожевникова просто предложила порадоваться за «красивую, счастливую и крепкую семью».