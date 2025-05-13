«У неё всё было»: Авербух назвал Арзамасову в 15 лет женщиной

Прославленный российских фигурист Илья Авербух поделился подробностями своих взаимоотношений с супругой, актрисой Елизаветой Арзамасовой. 51-летний бывший спортсмен рассказал, что его чувства к звезде «Папиных дочек» не были любовью с первого взгляда. Он вспомнил их первую встречу, когда актрисе было всего 15 лет, и описал Арзамасову тогда как «трепетную и очаровательную». По его словам, уже в таком возрасте она была женщиной.

На вопрос, было ли у него странное ощущение, связанное с тем, что он помнит свою жену ещё фактически ребёнком, фигурист ответил категорично: «15 лет — это уже женщина, у неё всё было». Что именно подразумевал фигурист под обобщением «всё» — он не пояснил.

На вопросы, которые посыпались Авербуху после интервью, он также не стал отвечать — просто предложил закрыть тему раз и навсегда.