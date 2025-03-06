Камера поймала 49 нарушений Ильи Авербуха во время гонок по Москве за 64 дня
SHOT: Фигурист Илья Авербух получил 49 штрафов за нарушение ПДД за 64 дня
Фигурист Илья Авербух. Обложка © Telegram / Илья Авербух
С начала года известный российский фигурист Илья Авербух успел получить почти 50 штрафов за 64 дня, катаясь за рулём своего Range Rover Sport. В один из дней спортсмена пять раз поймала камера за превышение скорости, сообщает Telegram-канал SHOT.
Фигурист Илья Авербух за рулём своего автомобиля Range Rover Sport. Обложка © SHOT
Мастер ледовых шоу активно разъезжал по дорогам Москвы и Подмосковья и нарушил правила 49 раз. Фигурист уже успел выплатить за штрафы 55 тысяч рублей. Наиболее распространённые нарушения Авербуха — превышение скорости, игнорирование разметки и неоплата парковки. Чаще всего спортсмен нарушал правила на трассах Подмосковья.
Ранее Life.ru рассказал о штрафах, которые поймал стендап-комика Гурам Амарян. С лета 2024 года юморист 147 раз получал письмо «счастье» за лихое вождение на новом автомобиле. Всего на оплату нарушений комик потратил 193 тысячи рублей. Он превышал скорость 68 раз, 44 раза не оплачивал проезд по платным дорогам, несколько раз не расплачивался за парковку, нарушал правила, связанные с дорожными знаками и разметкой, а также останавливался в запрещённых местах.