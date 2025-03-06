Камера поймала 49 нарушений Ильи Авербуха во время гонок по Москве за 64 дня

С начала года известный российский фигурист Илья Авербух успел получить почти 50 штрафов за 64 дня, катаясь за рулём своего Range Rover Sport. В один из дней спортсмена пять раз поймала камера за превышение скорости, сообщает Telegram-канал SHOT.

Фигурист Илья Авербух за рулём своего автомобиля Range Rover Sport. Обложка © SHOT

Мастер ледовых шоу активно разъезжал по дорогам Москвы и Подмосковья и нарушил правила 49 раз. Фигурист уже успел выплатить за штрафы 55 тысяч рублей. Наиболее распространённые нарушения Авербуха — превышение скорости, игнорирование разметки и неоплата парковки. Чаще всего спортсмен нарушал правила на трассах Подмосковья.