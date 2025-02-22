В Швейцарии миллионер схлопотал на дороге штраф в 10 млн рублей

Швейцарский миллионер был вынужден заплатить почти 100 тыс. франков (около 10 миллионов рублей) в качестве штрафа за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает издание 20 minutes.

Причиной такого внушительного штрафа стало несоблюдение водителем дистанции на трассе. Придорожные камеры заметили, как бизнесмен очень близко прижался к едущему спереди автомобилю. Аварии при этом не случилось.

Размер суммы обусловлен тем, что в Швейцарии размер штрафа зависит от того, сколько зарабатывает нарушитель. Покрыть всю сумму ему необходимо за два года. Апелляцию суд не принял, поэтому к вышеперечисленному добавили ещё 13 тыс. швейцарских франков (1,3 млн рублей) в качестве судебных издержек.