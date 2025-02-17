Полузащитник ЦСКА объяснил, как умудрился набрать почти 180 штрафов ПДД за год

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов в интервью «Чемпионату» рассказал, что оказался в списке нарушителей правил дорожного движения среди спортсменов по итогам 2024 года из-за превышения скорости. Он отметил, что с каждым годом правила дорожного движения становятся все более строгими.

«У меня все штрафы за скорость, хочется побыстрее ездить. У меня много штрафов, но они мелкие. Хотя правил слишком много стало. Сейчас даже кофе запретили пить за рулём. Душат немножко, но надо соблюдать», — поделился Жемалетдинов.

Жемалетдинов покинул «Локомотив» по окончании сезона-2023/24, проведя в команде почти всю свою карьеру, за исключением периода с 2016 по 2018 год, когда выступал за казанский «Рубин». В сезоне-2023/24 он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 13 матчей за ЦСКА и забил один гол.