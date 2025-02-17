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17 февраля, 11:24

Полузащитник ЦСКА объяснил, как умудрился набрать почти 180 штрафов ПДД за год

Игрок ЦСКА Жемалетдинов объяснил 176 штрафов ПДД за год любовью к скорости

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов в интервью «Чемпионату» рассказал, что оказался в списке нарушителей правил дорожного движения среди спортсменов по итогам 2024 года из-за превышения скорости. Он отметил, что с каждым годом правила дорожного движения становятся все более строгими.

«У меня все штрафы за скорость, хочется побыстрее ездить. У меня много штрафов, но они мелкие. Хотя правил слишком много стало. Сейчас даже кофе запретили пить за рулём. Душат немножко, но надо соблюдать», — поделился Жемалетдинов.

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Жемалетдинов покинул «Локомотив» по окончании сезона-2023/24, проведя в команде почти всю свою карьеру, за исключением периода с 2016 по 2018 год, когда выступал за казанский «Рубин». В сезоне-2023/24 он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 13 матчей за ЦСКА и забил один гол.

Напомним, что в конце прошлого года бывшего футболиста «Спартака», «Локомотива» и сборной России, а ныне игрока «Химок» Дениса Глушакова лишили водительских прав за езду в пьяном виде.

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ТАСС / Михаил Синицын

Марина Фещенко
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