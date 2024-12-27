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27 декабря, 16:23

Футболист Глушаков остался без прав за езду в пьяном виде

Kp.ru: Футболиста Глушакова поймали пьяным за рулём, у него отобрали права

Бывшего футболиста «Спартака», «Локомотива» и сборной России, а ныне игрока «Химок» Дениса Глушакова лишили водительских прав. Об этом пишет kp.ru.

По словам журналистов, 37-летнего полузащитника поймали пьяным за рулём кроссовера Li7 в Ростовской области. В результате алкотестер показал 0,8 промилле. Правоохранители составили протокол, машину спортсмена отправили на штраф-стоянку. Дело передано в суд, который определит, на какой срок футболист останется без прав.

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Ранее у Глушакова родился сын после трёх дочек. Футболист отметил, что «охотился» за мальчиком.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Никонов
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