Футболист Глушаков остался без прав за езду в пьяном виде

Бывшего футболиста «Спартака», «Локомотива» и сборной России, а ныне игрока «Химок» Дениса Глушакова лишили водительских прав. Об этом пишет kp.ru.

По словам журналистов, 37-летнего полузащитника поймали пьяным за рулём кроссовера Li7 в Ростовской области. В результате алкотестер показал 0,8 промилле. Правоохранители составили протокол, машину спортсмена отправили на штраф-стоянку. Дело передано в суд, который определит, на какой срок футболист останется без прав.