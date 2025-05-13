«Что за чушь?» Авербух назвал ерундой скандал после его слов о «15-летней женщине» Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух заявил, что не намерен разбираться в скандале, который возник в соцсетях после его слов своей супруге, актрисе Елизавете Арзамасовой в 15-летнем возрасте. Многих возмутило, что 51-летний спортсмен назвал юную девушку женщиной. Однако сам Авербух ничего ужасного в своих словах не видит, а комментарии в Сети назвал «ерундой».

«Это глупость какая-то всё. Что за чушь, вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чём разбираться, пожалуйста, всё», — заявил Авербух в комментарии для Super.ru.

Ранее в интервью прославленный фигурист рассказал о первой встрече с Арзамасовой. Актрисе тогда было 15-лет. Авербух назвал Елизавету в те годы «женщиной, у которой уже всё было». В комментариях отметили, что такое слово звучит неуместно по отношению к юной звезде «Папиных дочек». Напомним, что пара официально оформила брак в 2020 году — спустя 10 лет после знакомства. С тех пор они дважды успели стать родителями — в семье растут сын Лев и дочка Лия. Не так давно Арзамасова поделилась видео своей младшенькой, у которой уже начали резаться зубки.