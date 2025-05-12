«В 15 лет уже женщина»: Авербух поделился историей знакомства с Лизой Арзамасовой

Известный фигурист Илья Авербух рассказал, что познакомился со своей будущей супругой Лизой Арзамасовой, когда ей было всего 15 лет. Однако в те годы их связывали исключительно рабочие отношения, ведь чувствами друг к другу они прониклись лишь спустя 10 лет, когда актрисе исполнилось 25 лет. Историей отношений спортсмен поделился в рамках интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Сказать, что была какая-то любовь с первого взгляда… Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, воздушная, участница проекта [Лёд и пламень]», — поделился Авербух.

Фигурист отметил, что даже в 15 лет Лиза производила впечатление взрослой девушки. Их знакомство произошло на съёмках телепроекта, когда ей было 15, а ему 37. Однако брак они заключили только через десять лет, в 2020 году.