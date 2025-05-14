Крик о помощи: Психолог объяснила обидчивость Дубцовой на шоу «Сокровище императора»

Участие Ирины Дубцовой в шоу «Сокровище императора» вызвало бурные обсуждения среди зрителей. Её эмоциональные реакции, частые жалобы и обидчивость многие восприняли как капризы, но психолог Марианна Абравитова видит в этом поведении более глубокие причины.

Певица неоднократно демонстрировала ранимую натуру — обижалась на партнёра по шоу Натана, обвиняла других участников в несправедливости, жаловалась на плохое самочувствие. Как поясняет эксперт, за этим стоит внутренний конфликт между «боевой» публичной личностью и хрупкой женственной сущностью.

«Потребность в том, чтобы её защитили, она просто рвётся из неё. Как мы видим, она проявляется в поведении, которое, может быть, кому-то не совсем нравится. Кто-то расценивает это поведение как нытьё, а по факту, если мы посмотрим на творчество Дубцовой, она ведь не только музыку пишет и поёт, но и пишет стихи. Она автор исполнитель своей музыки, своего творчества, и оно посвящено тому, что нежный цветок нужно защищать», — рассказала психолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнула, что творчество артистки отражает её истинные потребности — практически все песни Дубцовой посвящены классическим отношениям, где мужчина берёт на себя ответственность за женщину. Однако, как отметила психолог, в реальной жизни певице, которая с юности самостоятельно добивалась успеха, не удалось в полной мере реализовать эту женственную сторону своей личности.

Психолог подчёркивает: то, что многие называют «нытьём», на самом деле — проявление глубинной женской травмы. Дубцова, добившаяся всего сама, подсознательно стремится к традиционным отношениям, где можно наконец позволить себе быть слабой. Это противоречие между успешной артисткой и женщиной, жаждущей защиты, и вырывается наружу в эмоциональных реакциях на шоу.

Эксперт заключает: подобное поведение характерно для многих сильных женщин, вынужденных годами носить «броню» самостоятельности. Шоу-проекты становятся для них редким пространством, где можно ненадолго снять эту маску и показать свою уязвимость.