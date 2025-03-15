«Кто это такой?»: Дубцова ответила Прохору Шаляпину, назвавшему её «сбитой лётчицей»
Ирина Дубцова назвала Шаляпина своеобразным человеком после критики в её адрес
Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / dubtsova_official / shalyapin_official
Певица Ирина Дубцова прокомментировала скандальное высказывание Прохора Шаляпина о «сбитом лётчике». Артистка высказалась о коллеге по сцене в телефонном разговоре во время шоу «Алёна, блин!».
В новом выпуске шоу приняла участие блогерша Карина Нигай. В ходе обсуждения речь зашла о недавнем скандале, в центре которого оказался Прохор Шаляпин, ранее нелестно высказавшийся в адрес Дубцовой. Он назвал экс-подругу «сбитым лётчиком», намекая на провал в карьере. Карина решила узнать мнение самой певицы на этот счёт и позвонила ей во время съёмок.
«А почему я должна расстраиваться? Мало ли кто что про меня говорит. Мне вообще, если честно, всё равно. Тем более Прохор Шаляпин... Кто-то вообще помнит, кто это такой?», — заявила артистка.
Певица напомнила, что она намного выше Прохора по статусу, который и без того известен, как эпатажный и «своеобразный» человек. Она также вспомнила один подходящий случай, рассказав, что в прошлом Шаляпин даже ставил свечки за её упокой.
Напомним, ранее Прохор Шаляпин назвал свою экс-подругу Ирину Дубцову «сбитым лётчиком». Он пояснил, что та поёт «одноразовое фуфло», которое быстро выходит из моды. А до этого сообщалось, что гастроли Ирины Дубцовой по Сибири сорвались из-за пропавшего организатора.