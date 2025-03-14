«Уныние — смертный грех»: Прохор Шаляпин призвал позитивнее относиться к жизни
Прохор Шаляпин напомнил, что уныние — это смертный грех
Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official
На всё в жизни нужно смотреть через призму позитива. Об этом в беседе с интернет-изданием Regions.ru заявил певец Прохор Шаляпин, отметив, что его совершенно не заботят хейтеры, недовольные его излишней позитивностью.
Он подчеркнул, что уныние — это один из семи смертных грехов, поэтому он не видит смысла обращать внимание на злопыхателей, завидующих его лучезарной улыбке.
«Как вы уже поняли, хочу и после смерти радоваться жизни, если загробная жизнь существует, конечно», — поделился планами Шаляпин.
Однако артист назвал себя эмпатичным человеком, подчеркнув, что он всегда придёт на помощь нуждающемуся.
«В горе я всегда помогу и сострадать я умею не хуже любого эмпата», — отметил певец.
Шаляпин добавил, что в нынешнем обществе стало слишком мало улыбающихся людей, а значит, должны быть и те, кто способен эту нехватку восполнить.
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