«Уныние — смертный грех»: Прохор Шаляпин призвал позитивнее относиться к жизни

На всё в жизни нужно смотреть через призму позитива. Об этом в беседе с интернет-изданием Regions.ru заявил певец Прохор Шаляпин, отметив, что его совершенно не заботят хейтеры, недовольные его излишней позитивностью.

Он подчеркнул, что уныние — это один из семи смертных грехов, поэтому он не видит смысла обращать внимание на злопыхателей, завидующих его лучезарной улыбке.

«Как вы уже поняли, хочу и после смерти радоваться жизни, если загробная жизнь существует, конечно», — поделился планами Шаляпин.

Однако артист назвал себя эмпатичным человеком, подчеркнув, что он всегда придёт на помощь нуждающемуся.

«В горе я всегда помогу и сострадать я умею не хуже любого эмпата», — отметил певец.

Шаляпин добавил, что в нынешнем обществе стало слишком мало улыбающихся людей, а значит, должны быть и те, кто способен эту нехватку восполнить.