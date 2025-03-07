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Регион
7 марта, 14:13

Инопланетяне попытались украсть у землян Прохора Шаляпина, но «крепкий кокон» отразил атаку

Прохор Шаляпин рассказал о ночном контакте с инопланетянами: Прилетали сущности

Певец Прохор Шаляпин однажды ночью едва не стал жертвой инопланетян, но его спас некий «защитный купол». Артист выстоял в неравной борьбе и не сдался. Об этом он поведал на подкасте «Недудь», опубликованном на Rutube.

«Каждый из нас находится в защитном коконе невидимом. И ко мне прилетали ночью и в этот кокон пытались пробиться какие-то сущности. Не пробились, у меня крепкая очень защита. Это неизведанное что-то, ты не понимаешь, что с тобой. Ты не понимаешь, как быть, тебя сейчас могут утащить», ― рассказал Прохор.

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Ранее певица Катя Лель заявила, что некая сущность обратилась с ней во сне как к России и заявила, что спецоперация на Украине завершится уже в 2025 году. Она призвала всех ожидать чуда, которое случится совсем скоро.

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Николай Рюмин
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