«Охомутал молодуху»: Прохор Шаляпин записал видео в кровати с 69-летней экс-женой

Российский артист Прохор Шаляпин удивил своих фанатов, опубликовав интимное видео с бывшей супругой Ларисой Копенкиной. Ролик появился в его личном блоге. На кадрах 41-летний певец лежит в обнимку в постели с 69-летней экс-женой. В видео он также применил фильтр «состаривания» и пошутил о разнице в возрасте.

Певец Прохор Шаляпин в постели с бывшей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @shalyapin_official

«Охомутал молодуху. Ну вот когда зарабатываешь хорошо, то с тобой всегда будет рядом молодая, несмотря на твой возраст», — посмеялся артист.

Копенкина в ответ рассмеялась и назвала бывшего мужа «маленьким дурачком».

Роман Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной начался ещё в 2012 году на Ямайке, где они встретились. Их дружба, возникшая в ходе знакомства, вскоре преобразовалась в романтические отношения после их возвращения в Москву. В 2013 году пара узаконила свои отношения, однако брак продлился всего полтора года. Как отмечала Копенкина, причиной расставания стало увлечение Прохора Анной Калашниковой. В 2015 году они официально развелись.