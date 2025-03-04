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4 марта, 12:37

«Охомутал молодуху»: Прохор Шаляпин записал видео в кровати с 69-летней экс-женой

Прохор Шаляпин засветился в одной постели с бывшей женой

Российский артист Прохор Шаляпин удивил своих фанатов, опубликовав интимное видео с бывшей супругой Ларисой Копенкиной. Ролик появился в его личном блоге. На кадрах 41-летний певец лежит в обнимку в постели с 69-летней экс-женой. В видео он также применил фильтр «состаривания» и пошутил о разнице в возрасте.

Певец Прохор Шаляпин в постели с бывшей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @shalyapin_official

«Охомутал молодуху. Ну вот когда зарабатываешь хорошо, то с тобой всегда будет рядом молодая, несмотря на твой возраст», — посмеялся артист.

Копенкина в ответ рассмеялась и назвала бывшего мужа «маленьким дурачком».

Роман Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной начался ещё в 2012 году на Ямайке, где они встретились. Их дружба, возникшая в ходе знакомства, вскоре преобразовалась в романтические отношения после их возвращения в Москву. В 2013 году пара узаконила свои отношения, однако брак продлился всего полтора года. Как отмечала Копенкина, причиной расставания стало увлечение Прохора Анной Калашниковой. В 2015 году они официально развелись.

Бабки и бабульки. Как на самом деле живёт гламурный гедонист Прохор Шаляпин
Бабки и бабульки. Как на самом деле живёт гламурный гедонист Прохор Шаляпин

Ранее Шаляпин заявил, что поддержание хорошей физической формы имеет большое значение. Он призвал мужчин ориентироваться на него и Павла Дурова. В то же время он отметил, что вопрос внешнего вида — это сугубо личное дело каждого. Если кому-то удобно оставаться «скуфом» и наслаждаться пивом на диване, это их выбор. Сам артист не собирается мириться с возрастными изменениями метаболизма.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/shalyapin_official

Александра Мышляева
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