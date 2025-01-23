Шаляпин призвал россиян брать пример с него и Дурова, дабы не стать скуфом в 40

Прохор Шаляпин заявил о важности поддерживать хорошую физическую форму, чтобы не стать скуфом после 40 лет. Он предложил мужчинам брать пример с него и основателя Telegram Павла Дурова, как надо выглядеть.

«Мужчины разные бывают. И скуфы бывают бестолковые. А бывают стройные, подтянутые, спортивные и богатые, как Павел Дуров или я», — отметил певец в интервью 360.ru.

При этом он считает, что внешний вид — это личное дело каждого. Если кому-то комфортно в теле скуфа, то он может и дальше продолжать лежать на диване, попивая пиво. Сам же артист не согласен мериться с возрастными изменениями метаболизма.

«Я артист, я должен выглядеть хорошо. Меня пугает мой животик, уже молочный такой. Я не хочу превращаться в скуфа», — заявил любимец публики.