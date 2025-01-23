Шаляпин призвал россиян брать пример с него и Дурова, дабы не стать скуфом в 40
Прохор Шаляпин. Фото © АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Прохор Шаляпин заявил о важности поддерживать хорошую физическую форму, чтобы не стать скуфом после 40 лет. Он предложил мужчинам брать пример с него и основателя Telegram Павла Дурова, как надо выглядеть.
«Мужчины разные бывают. И скуфы бывают бестолковые. А бывают стройные, подтянутые, спортивные и богатые, как Павел Дуров или я», — отметил певец в интервью 360.ru.
При этом он считает, что внешний вид — это личное дело каждого. Если кому-то комфортно в теле скуфа, то он может и дальше продолжать лежать на диване, попивая пиво. Сам же артист не согласен мериться с возрастными изменениями метаболизма.
«Я артист, я должен выглядеть хорошо. Меня пугает мой животик, уже молочный такой. Я не хочу превращаться в скуфа», — заявил любимец публики.
Ранее российским мужчинам подсказали, как не стать скуфом. Чаще всего этот термин используют в адрес мужчин, которые перестали за собой ухаживать, имеют лишний вес и неопрятно одеваются после 40 лет. В первую очередь чтобы вес оставался в норме, надо следить за питанием. Также важно отказаться от вредных привычек и нормализовать сон. Надо ходить не менее 10 тысяч шагов в день, чтобы разогнать метаболизм.