Российским мужчинам рассказали, как не стать скуфом

Понятие "скуф" пришло в наш лексикон из Интернета. Чаще всего его используют в адрес мужчин, которые перестали за собой следить, имеют лишний вес и неопрятно одеваются. Чаще всего такие негативные преображения происходят с мужчинами после 40 лет. Как этого не допустить и не "скуфиться", объяснил 360.ru доктор медицинских наук и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

По словам врача, в первую очередь необходимо обратить внимание на своё питание. Как правило, с возрастом люди продолжают питаться так же, как в молодости. Однако потребность организма в калориях становится меньше. Из-за этого человек начинает набирать вес.

Для людей, которые не хотят превращаться в скуфов, также важен здоровый образ жизни. И это не только отказ от вредных привычек. Важен полноценный сон, поскольку именно в это время вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий циркадные ритмы. Нельзя забывать и о физической активности.

"Можно хотя бы ходить пешком, не менее 10 тысяч шагов в день, а лучше больше. Если просто гулять скучно, можно бегать. Помимо того, новичкам в мире спорта рекомендуют начинать с пилатеса, аэробики, плавания на небольшие дистанции", — отметил доктор медицинских наук.