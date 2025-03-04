Гастроли Ирины Дубцовой по Сибири сорвались из-за пропавшего организатора

Концерты певицы Ирины Дубцовой в Сибири сорвались из-за пропавшего организатора. Он перестал выходить на связь после того, как появились сложности с оборудованием. Но пропал он не один, а вместе с деньгами. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.

Концерты Дубцовой по Сибири сорвались из-за организаторов. Видео © Telegram / Mash Siberia

«Мы провели прекрасный концерт в Мирном, собирались сегодня в Ленск, но были неприятно удивлены исчезновением организатора и денег», — написала певица.

Выступления не состоятся в Искитиме, Юрге и Ленске. Дубцова сообщила своим поклонникам, что организаторы не смогли оплатить даже обратные билеты для неё и её команды. Она отметила, что не только не заработала, но и понесла убытки. В настоящее время она с командой застряла в Мирном, откуда планировала продолжить поездку по Сибири. По словам организаторов, отмена связана с необходимыми затратами на оборудование в размере 1,8 миллиона рублей, что оказалось для них неподъёмной суммой.