Веночек не поплывёт: В Ульяновске отменили концерт Кадышевой из-за здоровья артистки
73online: Концерт Кадышевой в Ульяновске отменили из-за здоровья артистки
Надежда Кадышева. Обложка © БелТа/ ИТАР-ТАСС
В Ульяновске отменили концерт народной артистки России Надежды Кадышевой. Выступление решили не проводить из-за плохого состояния здоровья артистки, передаёт 73online.ru со ссылкой на источник.
Концерт Кадышевой должен был состояться 31 марта во дворце «Губернаторский». Также выступление исполнительницы хита «Течёт ручей» отменено в Пензе. Оно должно было пройти 29 марта, но теперь его перенесли на 19 мая.
Ранее общественники призвали отменить концерты Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге. Они уверяют, что артист пропагандирует аморальный образ жизни. Королю эстрады припомнили все грехи: от оскорбления чувств верующих до участия в «голой вечеринке».