Веночек не поплывёт: В Ульяновске отменили концерт Кадышевой из-за здоровья артистки

В Ульяновске отменили концерт народной артистки России Надежды Кадышевой. Выступление решили не проводить из-за плохого состояния здоровья артистки, передаёт 73online.ru со ссылкой на источник.

Концерт Кадышевой должен был состояться 31 марта во дворце «Губернаторский». Также выступление исполнительницы хита «Течёт ручей» отменено в Пензе. Оно должно было пройти 29 марта, но теперь его перенесли на 19 мая.