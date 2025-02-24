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24 февраля, 12:18

Веночек не поплывёт: В Ульяновске отменили концерт Кадышевой из-за здоровья артистки

73online: Концерт Кадышевой в Ульяновске отменили из-за здоровья артистки

Надежда Кадышева. Обложка © БелТа/ ИТАР-ТАСС

Надежда Кадышева. Обложка © БелТа/ ИТАР-ТАСС

В Ульяновске отменили концерт народной артистки России Надежды Кадышевой. Выступление решили не проводить из-за плохого состояния здоровья артистки, передаёт 73online.ru со ссылкой на источник.

Концерт Кадышевой должен был состояться 31 марта во дворце «Губернаторский». Также выступление исполнительницы хита «Течёт ручей» отменено в Пензе. Оно должно было пройти 29 марта, но теперь его перенесли на 19 мая.

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Ранее общественники призвали отменить концерты Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге. Они уверяют, что артист пропагандирует аморальный образ жизни. Королю эстрады припомнили все грехи: от оскорбления чувств верующих до участия в «голой вечеринке».

Полина Никифорова
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