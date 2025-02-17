«Пропагандирует разврат»: Общественники призвали отменить концерты Киркорова в Петербурге

Правозащитники «Радетель» обратились в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору Александру Беглову с просьбой отменить выступления певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает издание «Абзац».

Заявление правозащитников. Фото © absatz.media

11 февраля артист объявил о возвращении на сцену после года отсутствия и анонсировал два концерта, которые состоятся в Петербурге в апреле 2025 года. Однако выступления в БКЗ «Октябрьский» призвали отменить из-за эпатажного поведения короля поп-эстрады.

В своем заявлении правозащитники упомянули скандалы с участием Киркорова. Речь идёт об оскорблении чувств верующих на концертах в 2022 году и о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в конце 2023-го. Активисты отметили, что музыкант пропагандирует разврат, девиантное поведение и алкоголизм, а также постоянно выражается матом в своих песнях.

«Творчество Киркорова в значительной мере представляет собой деструктивную идеологию. Основываясь на вышеизложенной информации, просим не допустить выступлений Филиппа Киркорова в городе Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.