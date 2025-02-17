«Пропагандирует разврат»: Общественники призвали отменить концерты Киркорова в Петербурге
«Абзац»: Правозащитники потребовали отмены концертов Киркорова в Петербурге
Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Правозащитники «Радетель» обратились в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору Александру Беглову с просьбой отменить выступления певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает издание «Абзац».
Заявление правозащитников. Фото © absatz.media
11 февраля артист объявил о возвращении на сцену после года отсутствия и анонсировал два концерта, которые состоятся в Петербурге в апреле 2025 года. Однако выступления в БКЗ «Октябрьский» призвали отменить из-за эпатажного поведения короля поп-эстрады.
В своем заявлении правозащитники упомянули скандалы с участием Киркорова. Речь идёт об оскорблении чувств верующих на концертах в 2022 году и о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в конце 2023-го. Активисты отметили, что музыкант пропагандирует разврат, девиантное поведение и алкоголизм, а также постоянно выражается матом в своих песнях.
«Творчество Киркорова в значительной мере представляет собой деструктивную идеологию. Основываясь на вышеизложенной информации, просим не допустить выступлений Филиппа Киркорова в городе Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Кстати, гастроли Филиппа Киркорова ранее уже призывали приостановить в России. Представители движения «Ветераны России» отметили, что певцу нужно доказать верность стране, прежде чем выступать с концертами. Для этого артисту достаточно отправиться в Донбасс и поддержать участников СВО.