Общественники потребовали «отменить» Киркорова в России до гастролей певца в Донбассе

Представители движения «Ветераны России» призвали запретить Филиппу Киркорову любые выступления в России, пока артист не докажет свою верность стране. Для этого певцу достаточно отправиться в Донбасс и поддержать наших защитников. Обращение общественников к госорганам и культурному сообщество появилось в распоряжении NEWS.ru.

Активисты напомнили, что после недавнего выступления Киркорова на свадьбе в Нью-Йорке перед некоторыми противниками России количество вопросов к нему лишь увеличилось. Это не первое событие, которое дискредитирует народного артиста, подчеркнули авторы документа.

«Мы просим, чтобы до тех пор, пока Киркоров не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь раненым бойцам, его гастрольная деятельность в России была приостановлена», — говорится в обращении.