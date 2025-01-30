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Регион
30 января, 19:46

Общественники потребовали «отменить» Киркорова в России до гастролей певца в Донбассе

«Ветераны России» требуют приостановить гастроли Филиппа Киркорова в России

Представители движения «Ветераны России» призвали запретить Филиппу Киркорову любые выступления в России, пока артист не докажет свою верность стране. Для этого певцу достаточно отправиться в Донбасс и поддержать наших защитников. Обращение общественников к госорганам и культурному сообщество появилось в распоряжении NEWS.ru.

Активисты напомнили, что после недавнего выступления Киркорова на свадьбе в Нью-Йорке перед некоторыми противниками России количество вопросов к нему лишь увеличилось. Это не первое событие, которое дискредитирует народного артиста, подчеркнули авторы документа.

«Мы просим, чтобы до тех пор, пока Киркоров не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь раненым бойцам, его гастрольная деятельность в России была приостановлена», — говорится в обращении.

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Ранее активисты движения «Ветераны России» выступили с требованием к россиянину, который выиграл миллиард рублей в розыгрыше. Они призвали счастливчика отдать выигрыш на нужды спецоперации.

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АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин

Тимур Хингеев
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