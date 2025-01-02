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2 января, 11:41

«Патриотический шаг»: Выигравшего миллиард россиянина призвали отдать деньги на СВО

«Ветераны России» призвали выигравшего миллиард россиянина отдать деньги на СВО

Россиянина, выигравшего миллиард рублей в лотерею, призвали передать полученные средства на нужды СВО. С таким предложением к нему обратился глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

«Призываем победителя лотереи, который выиграл 1 млрд рублей, отдать часть выигрыша или всю сумму на нужды СВО. Уверен, даже 10%, плюс учитывая налог, достаточно для реализации всех планов и идей, для решения всех материальных и жилищных проблем, если они есть. <...> Это будет патриотическим шагом и для всех послужит примером», — сказал Резяпов в беседе с NEWS.ru.
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Напомним, накануне стало известно, что житель Сахалинской области выиграл 1 миллиард рублей в новогодней лотерее. Таким образом он стал четвёртым лотерейным миллиардером в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Юрий Лысенко
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