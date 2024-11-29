Неизвестный счастливчик сорвал многомиллионный джекпот в лотерее в Британии

В Великобритании состоялся розыгрыш лотереи EuroMillions, который принёс одному из участников невероятный выигрыш в размере 177 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 24,3 миллиарда рублей. Эта сумма стала третьей по величине в истории британских лотерей, передаёт Daily Mail.

Счастливчик стал мультимиллионером 26 ноября благодаря выигрышной комбинации чисел: 07, 11, 25, 31 и 40. История этого выигрыша получила широкую огласку после того, как некоторые СМИ опубликовали ошибочный список победных номеров. Организаторам EuroMillions пришлось сделать дополнительное заявление, чтобы внести ясность. Представитель лотереи отметил: «Какой потрясающий подарок к Рождеству! Мы с нетерпением ждём момента, когда сможем вручить этот огромный выигрыш».

Несмотря на отсутствие информации о личности победителя, его выигрыш уже вошёл в историю как один из самых значительных в стране. Интриги новости добавляет право, закреплённое законом, согласно которому победитель имеет право сохранить свою анонимность. Многие счастливчики предпочитают его использовать, чтобы избежать нежелательного внимания.

Победа сделает счастливчика богаче бывшего вокалиста One Direction Гарри Стайлса и боксёра-тяжеловеса Энтони Джошуа, состояние которых, согласно последнему списку Sunday Times Rich List, составляет 175 миллионов фунтов стерлингов. Победитель лотереи получит больше денег, чем имеет актёр Крис Хемсворт, состояние которого, как сообщается, составляет около 102 миллионов фунтов стерлингов.

EuroMillions — это межнациональная лотерея, запущенная в 2004 году и объединяющая участников из нескольких европейских стран, включая Великобританию, Францию и Испанию. Розыгрыши проходят дважды в неделю, по вторникам и пятницам, в Париже. Стоимость билета варьируется в зависимости от местной валюты, а все выигрыши выплачиваются единовременной суммой и не облагаются налогом, за исключением некоторых стран.