Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею
Житель Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерею на Новый год
Житель Сахалинской области выиграл 1 миллиард рублей в лотерею на Новый год. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что мужчина приобрёл билет на сайте организатора и указал номер телефона, зарегистрированный на Сахалине. Он стал четвёртым лотерейным миллиардером в РФ.
Вероятность того, что миллиард рублей достанется одному человеку, составляла 60%. При этом приз могли разделить между собой двое или более человек. Вероятность такого исхода оценивалась в 40%.
Несмотря на то, что россиянин выиграл миллиард, всю сумму он не получит, ведь нужно заплатить налоги. По закону выигрыш в лотерею приравнивается к доходу. С суммы больше пяти миллионов рублей в бюджет положено заплатить 15%, а с суммы меньше — 13%. Не облагаются налогом выигрыши до 4 тысяч рублей.
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