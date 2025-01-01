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1 января, 15:57

Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею

Житель Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерею на Новый год

Житель Сахалинской области выиграл 1 миллиард рублей в лотерею на Новый год. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что мужчина приобрёл билет на сайте организатора и указал номер телефона, зарегистрированный на Сахалине. Он стал четвёртым лотерейным миллиардером в РФ.

Вероятность того, что миллиард рублей достанется одному человеку, составляла 60%. При этом приз могли разделить между собой двое или более человек. Вероятность такого исхода оценивалась в 40%.

Несмотря на то, что россиянин выиграл миллиард, всю сумму он не получит, ведь нужно заплатить налоги. По закону выигрыш в лотерею приравнивается к доходу. С суммы больше пяти миллионов рублей в бюджет положено заплатить 15%, а с суммы меньше — 13%. Не облагаются налогом выигрыши до 4 тысяч рублей.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / smile23

Никита Никонов
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