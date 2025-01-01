Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею

Житель Сахалинской области выиграл 1 миллиард рублей в лотерею на Новый год. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что мужчина приобрёл билет на сайте организатора и указал номер телефона, зарегистрированный на Сахалине. Он стал четвёртым лотерейным миллиардером в РФ.

Вероятность того, что миллиард рублей достанется одному человеку, составляла 60%. При этом приз могли разделить между собой двое или более человек. Вероятность такого исхода оценивалась в 40%.