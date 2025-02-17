Сын Надежды Кадышевой лишился родительских прав на первенца
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Сына певицы Надежды Кадышевой, Григория Костюка, лишили родительских прав из-за его отсутствия в жизни и воспитании ребёнка. Об этом рассказала его бывшая супруга Анжелика Бирюкова в интервью aif.ru.
Супруги развелись в 2017 году, а в 2021-м Анжелика подала иск о лишении Григория отцовства.
«Отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение», — рассказала бывшая сноха Надежды Кадышевой.
После развода Костюк связал свою жизнь с Габриеллой Мерман, с которой у него родился второй сын, но и этот брак не продлился долго. Сейчас сын народной артистки выплачивает алименты на второго ребёнка и оспаривает их размер, который составляет 15 тысяч рублей.
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