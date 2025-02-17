Сын Надежды Кадышевой лишился родительских прав на первенца

Сына певицы Надежды Кадышевой, Григория Костюка, лишили родительских прав из-за его отсутствия в жизни и воспитании ребёнка. Об этом рассказала его бывшая супруга Анжелика Бирюкова в интервью aif.ru.

Супруги развелись в 2017 году, а в 2021-м Анжелика подала иск о лишении Григория отцовства.

«Отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение», — рассказала бывшая сноха Надежды Кадышевой.