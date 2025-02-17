Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 15:55

Сын Надежды Кадышевой лишился родительских прав на первенца

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Сына певицы Надежды Кадышевой, Григория Костюка, лишили родительских прав из-за его отсутствия в жизни и воспитании ребёнка. Об этом рассказала его бывшая супруга Анжелика Бирюкова в интервью aif.ru.

Супруги развелись в 2017 году, а в 2021-м Анжелика подала иск о лишении Григория отцовства.

«Отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение», — рассказала бывшая сноха Надежды Кадышевой.

После развода Костюк связал свою жизнь с Габриеллой Мерман, с которой у него родился второй сын, но и этот брак не продлился долго. Сейчас сын народной артистки выплачивает алименты на второго ребёнка и оспаривает их размер, который составляет 15 тысяч рублей.

Life.ru выяснил, сколько стоят корпоративы вернувшей популярность Кадышевой
Life.ru выяснил, сколько стоят корпоративы вернувшей популярность Кадышевой

Ранее рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, оказался в центре скандала, раскрыв, сколько денег тратит на содержание дочери от бывшей жены Юлии Королёвой. Тем временем Ольга Бузова осудила мужчин, которые не платят алименты.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Надежда Кадышева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar