Life.ru выяснил, сколько стоят корпоративы вернувшей популярность Кадышевой
В России вдвое вырос спрос на выступления Кадышевой
Российская певица Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Спрос на выступления Надежды Кадышевой в России вырос вдвое на фоне новой волны популярности её песен. SHOT выяснил, что солистка "Золотого кольца" сейчас берёт за корпоративы скромные полтора миллиона рублей, а в гримёрку просит только сушки и молоко.
Недавно "Плывёт веночек" Кадышевой буквально взорвал соцсети. 65-летняя певица снова внезапно обрела популярность. Но при этом запросы у артистки, по сравнению с современными звёздами, минимальные.
Кадышева готова приехать на мероприятие на поезде, но желательно не в первом или последнем купе. Главное, что ценит артистка, — это тишина и отдых. Она просит немногословного водителя и размещение вдали от шумных мест. Допускается проживание в коттедже или на вилле.
В гримёрке для Кадышевой не нужно сервировать ни деликатесы, ни алкоголь. Всё без изысков и по-домашнему: в райдере прописаны только фрукты, баранки, печеньки, минералка, молоко, чай и кофе.
Кстати, скромность не мешает Кадышевой много гастролировать и много зарабатывать. Ранее продюсер Сергей Дворцов называл трёх самых богатых российских певиц, и в его список, наряду с Аллой Пугачёвой и Ларисой Долиной, попала и Надежда Кадышева. Хорошие доходы Кадышевой и её коллеги по жанру Надежды Бабкиной подтверждал и певец Прохор Шаляпин, который пояснил, что артисты-народники зарабатывают существенно больше других деятелей российской эстрады.