Life.ru выяснил, сколько стоят корпоративы вернувшей популярность Кадышевой

Спрос на выступления Надежды Кадышевой в России вырос вдвое на фоне новой волны популярности её песен. SHOT выяснил, что солистка "Золотого кольца" сейчас берёт за корпоративы скромные полтора миллиона рублей, а в гримёрку просит только сушки и молоко.

Недавно "Плывёт веночек" Кадышевой буквально взорвал соцсети. 65-летняя певица снова внезапно обрела популярность. Но при этом запросы у артистки, по сравнению с современными звёздами, минимальные.







Кадышева готова приехать на мероприятие на поезде, но желательно не в первом или последнем купе. Главное, что ценит артистка, — это тишина и отдых. Она просит немногословного водителя и размещение вдали от шумных мест. Допускается проживание в коттедже или на вилле.