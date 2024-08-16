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16 августа, 06:57

Life.ru выяснил, сколько стоят корпоративы вернувшей популярность Кадышевой

В России вдвое вырос спрос на выступления Кадышевой

Российская певица Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Российская певица Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Спрос на выступления Надежды Кадышевой в России вырос вдвое на фоне новой волны популярности её песен. SHOT выяснил, что солистка "Золотого кольца" сейчас берёт за корпоративы скромные полтора миллиона рублей, а в гримёрку просит только сушки и молоко.

Недавно "Плывёт веночек" Кадышевой буквально взорвал соцсети. 65-летняя певица снова внезапно обрела популярность. Но при этом запросы у артистки, по сравнению с современными звёздами, минимальные.

  • Райдер ансамбля Надежды Кадышевой. Изображение © SHOT
    Райдер ансамбля Надежды Кадышевой. Изображение © SHOT
  • Райдер ансамбля Надежды Кадышевой. Изображение © SHOT
    Райдер ансамбля Надежды Кадышевой. Изображение © SHOT
  • Райдер ансамбля Надежды Кадышевой. Изображение © SHOT
    Райдер ансамбля Надежды Кадышевой. Изображение © SHOT

Райдер ансамбля Надежды Кадышевой. Изображение © SHOT

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Кадышева готова приехать на мероприятие на поезде, но желательно не в первом или последнем купе. Главное, что ценит артистка, — это тишина и отдых. Она просит немногословного водителя и размещение вдали от шумных мест. Допускается проживание в коттедже или на вилле.

В гримёрке для Кадышевой не нужно сервировать ни деликатесы, ни алкоголь. Всё без изысков и по-домашнему: в райдере прописаны только фрукты, баранки, печеньки, минералка, молоко, чай и кофе.

Хирург оценил, сколько стоит новое лицо Надежды Кадышевой
Хирург оценил, сколько стоит новое лицо Надежды Кадышевой

Кстати, скромность не мешает Кадышевой много гастролировать и много зарабатывать. Ранее продюсер Сергей Дворцов называл трёх самых богатых российских певиц, и в его список, наряду с Аллой Пугачёвой и Ларисой Долиной, попала и Надежда Кадышева. Хорошие доходы Кадышевой и её коллеги по жанру Надежды Бабкиной подтверждал и певец Прохор Шаляпин, который пояснил, что артисты-народники зарабатывают существенно больше других деятелей российской эстрады.

Юрий Лысенко
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