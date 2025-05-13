«Группа крови» 2025: фильм, от которого стынет кровь в жилах, — откровенный рассказ о детском лагере смерти В 2025 году в прокат выходит военная драма «Группа крови». Действие фильма разворачивается в ноябре 1943 года. Фашисты привозят советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут «детский приют» с ужасными условиями. 13 мая, 16:00 «Группа крови», фильм 2025 года — история о детях-донорах в лагере смерти. Обложка © Кадр из фильма «Группа крови», режиссёр Максим Бриус, сценаристы Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик и др. / Kinopoisk

Май 2025 года. Россия празднует 80-летие Великой Победы — с парадами, салютами и праздничными концертами. А в это время на экраны выходит фильм, от которого больно до кома в горле. Военная драма «Группа крови» 2025 года бьёт под дых даже самых закалённых киноманов. Мы посмотрели этот фильм и спешим рассказать, почему его показывают детям в школах и почему вы будете плакать все полтора часа, даже если считаете себя человеком с железными нервами.

Фильм «Группа крови» 2025: слёзы в кинозалах гарантированы

Когда выйдет фильм «Группа крови» в российский прокат в 2025 году. Фото © Кадр из фильма «Группа крови», режиссёр Максим Бриус, сценаристы Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик и др. / Kinopoisk

Когда смотришь трейлер фильма «Группа крови», мурашки бегут по коже ещё до начала просмотра самого кино. Босые дети на снегу, колючая проволока, плюшевый медвежонок в пятнах крови — кажется, что это просто набор клише из военного кино. Но за образами стоит реальная история, которая долгие годы оставалась в тени.

«Группа крови» (фильм): Дата выхода и продолжительность

Фильм «Группа крови» вышел в российский прокат 8 мая 2025 года — накануне Дня Победы. И это выбор неслучайный: создатели хотели, чтобы зрители шли на картину не ради развлечения, а ради памяти. Длится лента всего 94 минуты — полтора часа, которые кажутся вечностью, потому что каждая минута наполнена болью. А по окончании просмотра вам захочется обнять своих детей и никогда не отпускать.

Кстати, не пугайтесь возрастного рейтинга 12+ — создатели специально сделали фильм «Группа крови» 2025 без шокирующих натуралистичных сцен, чтобы его могли смотреть школьники. И да, картина уже включена в Пушкинскую карту. Подростки могут посетить киносеансы бесплатно: государство считает такое кино важным для воспитания.

Трейлеры и фото фильма «Группа крови» 2025: кадры, от которых стынет кровь

Сколько идёт фильм «Группа крови» — продолжительность и возрастной рейтинг. Видео © RuTube / TrailerOK

Официальный постер фильма «Группа крови» — это плюшевый медвежонок на снегу под колючей проволокой. Простой образ, который говорит громче тысячи слов. Слоган на афише — «Чтобы помнили...». И ведь действительно, такое забыть невозможно.

Что показывают в трейлере фильма «Группа крови»

Фильм «Группа крови» 2025 — сюжет о детях-донорах в фашистском лагере. Фото © Кадр из фильма «Группа крови», режиссёр Максим Бриус, сценаристы Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик и др. / Kinopoisk

Ролик начинается со сцен зимнего лагеря: измученные дети выполняют тяжёлую работу, а хрустящий снег под ногами и тревожная музыка создают гнетущую атмосферу. Самый пронзительный момент — когда камера показывает маленького мальчика с биркой группы крови на шее. В этот момент понимаешь, почему фильм «Группа крови» получил такое название. И нет, речь не о песне Виктора Цоя.

На официальных кадрах мы видим десятки босых детей на морозе, бараки с выбитыми окнами и циничную надпись «Добро пожаловать» над входом в лагерь. На одном из фото воспитательница с холодным выражением лица прикладывает палец к губам, требуя тишины. На другом — запечатлён момент прибытия новых узников: плачущая девочка крепко прижимает к груди потёртого медвежонка, а сзади её тянет за плечо суровый солдат.

Сюжет, основанный на реальных событиях: шокирующая правда войны

Казалось бы, о зверствах фашистов мы знаем всё. Или нет? История, лежащая в основе фильма «Группа крови», долгое время оставалась в тени. Действие происходит в ноябре 1943 года на оккупированной территории Ленинградской области. В посёлок Вырица прибывает грузовик с особым «грузом» — десятками советских детей-сирот. Фашисты размещают их в бывшем пионерском лагере, цинично называя его «детским приютом». На деле же это настоящий концлагерь, где творятся страшные вещи. Условия в лагере невыносимые: зимний холод, постоянный голод, тяжёлый принудительный труд. За малейшую провинность детей бросают в карцер, а попытка побега означает расстрел. Но самый страшный ужас — это использование ребят в качестве доноров крови для раненых немецких солдат.

Отзывы о фильме «Группа крови» — зрители плачут в кинозалах. Фото © Кадр из фильма «Группа крови», режиссёр Максим Бриус, сценаристы Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик и др. / Kinopoisk

У каждого ребёнка на шее висит деревянный жетон с обозначением группы крови — отсюда и название фильма. Немцы регулярно отбирают детей и насильно выкачивают у них кровь. Причём жизнь донора никого не интересует — важно лишь спасти «высшую расу». В лагере ходят жуткие слухи о комнате «К-3», откуда никто не возвращается. Несмотря на нечеловеческие испытания, дети сопротивляются. Главный герой фильма «Группа крови» — подросток Гришка — становится негласным лидером. Он объединяет вокруг себя самых смелых ребят и разрабатывает план побега. Помогает им одна из советских женщин-воспитательниц, которая тайком приносит хлеб. Удастся ли детям вырваться из этого ада или их ждёт судьба тех, кто попал в зловещую комнату «К-3»? Этот вопрос держит в напряжении до самого финала.

Актёры фильма «Группа крови»: дети, которые заставили плакать всю страну

В фильме «Группа крови» снялись как опытные актёры, так и совсем юные таланты. И именно дети стали настоящим откровением для зрителей. Главные роли исполнили дети-актёры — Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский. Взрослые роли в фильме «Группа крови» играли Карина Андоленко, Петар Зекавица, Алексей Нилов, Леонид Громов, Максим Радугин.

Марк Александров воплотил образ Гришки — смекалистого и смелого мальчика, который становится лидером сопротивления. Ева Уильямс сыграла маленькую девочку, чья трогательная привязанность к плюшевому медведю проходит через весь фильм, символизируя потерянное детство. Режиссёр Максим Бриус называет юных исполнителей «настоящими героями», отмечая их мудрость не по годам. И действительно, глядя на этих детей на экране, невозможно остаться равнодушным — они играют так искренне, что разрывается сердце.

Актёры фильма «Группа крови» — 300 детей на съёмочной площадке. Фото © Кадр из фильма «Группа крови», режиссёр Максим Бриус, сценаристы Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик и др. / Kinopoisk

Карина Андоленко перевоплотилась в лагерную воспитательницу Инну — женщину сложной судьбы, которая пытается сохранить человечность в нечеловеческих условиях. Петар Зекавица играет коменданта лагеря — олицетворение хладнокровного зла. А Алексей Нилов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», здесь предстал в непривычном амплуа немецкого доктора Дитмара, которого дети прозвали Кощеем. Перед съёмками актёры проделали огромную работу: дети изучали хроники войны, общались с историками, погружались в психологию своих персонажей. На площадке с детьми работали психологи, ведь играть такие травмирующие сцены — огромная нагрузка для юной психики.

Интересные факты о фильме «Группа крови»: 300 детей и реальные места съёмок

За кадром фильма «Группа крови» скрывается немало удивительных деталей, которые делают картину ещё более впечатляющей. Давайте обсудим самые запоминающиеся факты о киноленте.

Фильм основан на реальных событиях

Трейлер фильма «Группа крови» — кадры, от которых мурашки по коже. Фото © Кадр из фильма «Группа крови», режиссёр Максим Бриус, сценаристы Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик и др. / Kinopoisk

Как мы уже упоминали, сюжет фильма «Группа крови» вдохновлён реальными фактами. В Ленинградской области действительно существовал лагерь, где нацисты использовали детей как доноров крови. В 1942–1943 годах в Вырице на базе захваченного дома отдыха был создан «детдом», где содержалось около 200 детей. Факты о нём долгое время оставались засекреченными — и лишь недавно историкам удалось подтвердить эту шокирующую правду.

Масштабные съёмки с участием детей

В создании фильма «Группа крови» участвовали более 300 детей-актёров из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Многие из них — начинающие артисты, воспитанники патриотического «Движения Первых». Съёмки проходили зимой в сложных условиях: создавая лагерные сцены, группа должна была выдерживать сильный холод на открытом воздухе. Специально для детей организовали обогреваемые палатки, горячее питание и регулярные перерывы. Ежедневно из Санкт-Петербурга в места съёмок курсировали автобусы.

Кадры реальных исторических мест

«Группа крови», выход фильма — дата премьеры к 80-летию Победы. Фото © Кадр из фильма «Группа крови», режиссёр Максим Бриус, сценаристы Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик и др. / Kinopoisk

Для максимальной достоверности лагерь в фильме «Группа крови» построили на территории бывшего детского оздоровительного лагеря в деревне Коккорево на берегу Ладожского озера — рядом с мемориалом «Разорванное кольцо», посвященным прорыву блокады Ленинграда. Художники-постановщики лишь слегка доработали локацию: превратили корпуса в бараки, установили сторожевые вышки, натянули колючую проволоку.

Расширенная версия для ТВ

У фильма «Группа крови» планируется расширенная телевизионная версия. Из отснятого материала (более 200 минут) монтируется четырёхсерийная история для показа по ТВ. В ней будут расширены линии второстепенных персонажей, показаны дополнительные сцены из лагерного быта, углублена предыстория героев. Телевизионная премьера ожидается на одном из федеральных каналов в 2025 году.

Фильм «Группа крови» как урок патриотизма

«Группа крови», фильм 2025 года — показы по Пушкинской карте для школьников. Фото © Кадр из фильма «Группа крови», режиссёр Максим Бриус, сценаристы Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик и др. / Kinopoisk

Фильм «Группа крови» создавался при поддержке Министерства культуры, Фонда кино и других государственных структур в рамках программы «Без срока давности». Создатели изначально позиционировали картину как «киноурок мужества» для молодёжи. В прокате делается акцент на организованных школьных показах, и многие родители специально ведут детей 10–15 лет на просмотр, считая, что такие фильмы необходимы для понимания истории.

Отзывы и рецензии: «Смотрела со слезами, но это нужно видеть»

Военная драма «Группа крови» вызвала бурю эмоций у зрителей и критиков. На популярных сайтах-отзовиках фильм получил рейтинг «Кинопоиска» около 7,7 из 10, что говорит о высоком зрительском признании. «Впечатлил фильм. Актёры сыграли замечательно! Весь фильм проплакала», — признаётся одна из эмоциональных зрительниц.

Фашистский донорский лагерь в Вырице — реальная история фильма «Группа крови». Фото © Кадр из фильма «Группа крови», режиссёр Максим Бриус, сценаристы Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик и др. / Kinopoisk

«Этот фильм тяжёлый для просмотра, но его нужно увидеть — чтобы помнить о зверствах фашистов», — пишут на форумах. Особенно хвалят эмоциональную составляющую и игру юных актёров. Родители, посмотревшие фильм «Группа крови» с детьми, отмечают, что картина «держала в напряжении с первого до последнего кадра». «Смотрели на одном дыхании. Переживала, что может быть много крови, но всего в меру», — делится мама 10-летнего ребёнка. Действительно, хотя тема тяжёлая, режиссёр не стремится шокировать натуралистичными сценами — фильм воздействует через судьбы героев.

Общий вердикт: это очень тяжёлая, но очень нужная кинокартина. Она цепляет за живое, не оставляет равнодушным и остаётся в памяти надолго. Если вы ещё не решили, стоит ли идти на фильм «Группа крови», ответ — однозначно да. Несмотря на тяжесть темы, это кино о силе человеческого духа, о детской дружбе, выдерживающей самые суровые испытания, и о надежде, которая не умирает даже в самых страшных условиях. А после просмотра обязательно обнимите своих детей и скажите им, как сильно вы их любите. Кстати, недавно Life.ru делал тест для преданных фанатов Караченцова.

Авторы Сергей Трофимов