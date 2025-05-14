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14 мая, 13:52

«Наигрались»: Подписчиков Самойловой насторожило отсутствие козы Мими в контенте

Подписчики Самойловой заметили, что в соцсетях перестала появляться коза Мими

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Подписчики Оксаны Самойловой заметили, что в её соцсетях давно не появлялся коза Мими. Необычного питомца своей супруге подарил рэпер Джиган. Первое время пара делилась милыми «козлиными историями», которые полюбились публике. Однако в последнее время такой контент пропал.

«Очень странное поведение — делать вид, будто козы не существовало и даже ни одним словом не обмолвиться о ней. Я вообще из-за козы стала их смотреть, и даже восхищалась, узнав, что ещё столько животных у них. А это поведение разочаровало», — написал один из фолловеров.

Подписчики начали бить тревогу и строить догадки, куда могла деться Мими и почему видосы с ней перестали появляться в аккаунте. Комменты с предположениями о том, что козочка могла умереть, быстро удаляются. Авторов подобных высказываний банят. Также подписчики предполагают, что Самойлова «наигралась» с Мими, не смогла содержать такого тяжёлого питомца, и отдала её кому-то другому. Некоторые юмористы пишут, что Самойлова на пару с Джиганом съела козу.

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Белая коза Мими, которую рэпер Джиган подарил супруге в октябре, не просто жила на участке, но и прыгала по дому. Оксана несколько раз показывала забавные видео с питомцем, а также рассказывала, как сильно полюбила его. Однако позже звёздное семейство выгнали из арендованного дома из-за экзотического питомца.

Полина Никифорова
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