«Наигрались»: Подписчиков Самойловой насторожило отсутствие козы Мими в контенте

Подписчики Оксаны Самойловой заметили, что в её соцсетях давно не появлялся коза Мими. Необычного питомца своей супруге подарил рэпер Джиган. Первое время пара делилась милыми «козлиными историями», которые полюбились публике. Однако в последнее время такой контент пропал.

«Очень странное поведение — делать вид, будто козы не существовало и даже ни одним словом не обмолвиться о ней. Я вообще из-за козы стала их смотреть, и даже восхищалась, узнав, что ещё столько животных у них. А это поведение разочаровало», — написал один из фолловеров.

Подписчики начали бить тревогу и строить догадки, куда могла деться Мими и почему видосы с ней перестали появляться в аккаунте. Комменты с предположениями о том, что козочка могла умереть, быстро удаляются. Авторов подобных высказываний банят. Также подписчики предполагают, что Самойлова «наигралась» с Мими, не смогла содержать такого тяжёлого питомца, и отдала её кому-то другому. Некоторые юмористы пишут, что Самойлова на пару с Джиганом съела козу.