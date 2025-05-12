«Их забрали!»: Дети Самойловой и Джигана привлекли полицию Дубая

Звёздная пара Джиган и Оксана Самойлова с детьми отправились на майские праздники в Дубай, где их отдых, как обычно, не обошёлся без неожиданных приключений. На этот раз внимание полиции привлекли их дети, которые во время прогулки на лодке обнаружили рыбу, запутавшуюся в сети.

Сторис Оксаны Самойловой в день происшествия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Как сообщила Оксана в свих соцсетях, дети случайно выловили сеть из воды, что, по её словам, в Дубае, вероятно, запрещено. К счастью, инцидент завершился благополучно: прибывшие на место правоохранители разобрались в ситуации, похвалили юных путешественников за находку и даже разрешили оставить рыбу себе.

10-летняя Лея с гордостью заявила матери, что они с братом и сестрой «раскрыли это дело», показав пакет с уловом. Оксана, с некоторой тревогой поинтересовалась, нет ли в пакете чего-то пугающего, вроде чьей-то головы. Дочь успокоила её, заверив, что там только рыба, и с восторгом добавила, что это их заслуга.