Жена Джигана Оксана Самойлова показала идеальную фигуру в крошечном бикини

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова порадовала фолловеров откровенным снимком. На опубликованном в соцсетях фото супруга рэпера Джигана предстала в крошечном бикини, который подчеркнул безупречную фигуру мамы четверых детей.

На снимке Самойлова позирует в розовом купальнике, украшенном металлическим поясом. Образ дополнили собранные в пучок волосы и полное отсутствие макияжа, что придало кадру естественность и подчеркнуло природную красоту модели.

Фотосессия прошла в домашней обстановке — на фоне уютной спальни. Поклонники в комментариях выразили восхищение формой Самойловой и её смелостью публиковать кадры без ретуши.