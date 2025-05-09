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8 мая, 22:29

Жена Джигана Оксана Самойлова показала идеальную фигуру в крошечном бикини

Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana

Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова порадовала фолловеров откровенным снимком. На опубликованном в соцсетях фото супруга рэпера Джигана предстала в крошечном бикини, который подчеркнул безупречную фигуру мамы четверых детей.

На снимке Самойлова позирует в розовом купальнике, украшенном металлическим поясом. Образ дополнили собранные в пучок волосы и полное отсутствие макияжа, что придало кадру естественность и подчеркнуло природную красоту модели.

Фотосессия прошла в домашней обстановке — на фоне уютной спальни. Поклонники в комментариях выразили восхищение формой Самойловой и её смелостью публиковать кадры без ретуши.

В семье Джигана и Самойловой рогатое пополнение: 5-летнему сыну подарили корову
В семье Джигана и Самойловой рогатое пополнение: 5-летнему сыну подарили корову

Пикантными фото недавно делилась и невеста Григория Лепса Аврора Киба. Молодая девушка показала, как отдыхает на пляже тайского острова Пхукет в золотистом бикини.

Андрей Васильев
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