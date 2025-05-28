«Они замечательные»: Джоан Роулинг одобрила каст нового «Гарри Поттера»

Создательница вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг публично одобрила выбор актёров для грядущего сериального ремейка на HBO Max. На своей странице в соцсетях писательница выразила поддержку новому трио: Доминику Маклафлину (Гарри Поттер), Арабелле Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластеру Стауту (Рон Уизли), отметив, что полностью доверяет кастинг-команде проекта.

«Они замечательные. Я не была счастливее, чем сейчас», — написала она.