«Они замечательные»: Джоан Роулинг одобрила каст нового «Гарри Поттера»
Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг похвалила выбор актёров в ремейке
Джоан Роулинг. Обложка © ТАСС / AP / Scott Garfitt
Создательница вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг публично одобрила выбор актёров для грядущего сериального ремейка на HBO Max. На своей странице в соцсетях писательница выразила поддержку новому трио: Доминику Маклафлину (Гарри Поттер), Арабелле Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластеру Стауту (Рон Уизли), отметив, что полностью доверяет кастинг-команде проекта.
«Они замечательные. Я не была счастливее, чем сейчас», — написала она.
Напомним, HBO раскрыл каст актёров на главные роли в новом сериале по «Гарри Поттеру». По словам шоураннера Франчески Гардинер и продюсера Марка Майлода, на роли претендовали свыше 30 тысяч актёров в ходе открытого кастинга, но выбрали тех, кто наиболее точно воплотил образы героев.