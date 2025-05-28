«Не захотят садиться на горшок»: Критик назвал главную проблему нового «Гарри Поттера», и это не актёры
Кинокритик Григорьев: Сериал по мотивам «Гарри Поттера» будет похож на пародию
Исполнители ролей Гермионы Грейнджер, Гарри Поттера и Рона Уизли в новом сериале. Обложка © HBO
Сериал по мотивам «Гарри Поттера» будет похож на пародию или имитацию оригинальной серии фильмов, считает кинокритик Роман Григорьев. В беседе с Life.ru он выразил мнение, что HBO стоило начать историю мальчика, который выжил, с чистого листа.
Ожидания от сериала по мотивам «Гарри Поттера» он описал как «никакие» и объяснил это непопаданием в аудиторию. Фанаты оригинального фильма повзрослели — им уже за 30 и даже за 40, и, по мнению кинокритика, они вряд ли будут интересоваться сериалом, где играются актёры, условно похожие на оригинальный состав.
Аудитория выросла, она уже не будет возвращаться в детство, садиться опять на этот условный «горшок» и смотреть какую-то подделку а-ля оригинал, бледную копию.
Нынешней молодёжи тоже может не «зайти» переосмысление истории мальчика, который вырос — у них сегодня совершенно другие интересы и герои.
Я знаю, что многие выросли на книгах и фильмах про Гарри Поттера. Это всё начиналось с 2000-х годов, и до сих пор все мы пересматриваем иногда, ностальгируя, рефлексируя по детству. Но у меня два сына, я очень сомневаюсь, что младший, которому 15 лет, сядет смотреть «Гарри Поттера». Для него это какой-то прикол, который он максимум где-то видел вместе с нами по телевизору давно.
Григорьев считает, что авторам нового сериала нужно было или с чистого листа начинать эту историю, или по-новому подойти к кастингу, а не искать исполнителей главных ролей по причёске.
Напомним, накануне HBO объявил исполнителей главных ролей в новом сериале по мотивам «Гарри Поттера». Главного героя сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. А ранее к проекту присоединились Джон Литгоу, который сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир предстанет в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссьеду — в образе Северуса Снейпа (эта кандидатура вызвала шквал критики), Ник Фрост — в роли Рубеуса Хагрида, Люк Таллон — профессор Квиррелл, и Пол Уайтхаус — завхоз Аргус Филч. Съёмки стартуют уже летом, а сам сериал, как ожидается, выйдет в 2027 году.