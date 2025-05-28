«Не захотят садиться на горшок»: Критик назвал главную проблему нового «Гарри Поттера», и это не актёры

Я знаю, что многие выросли на книгах и фильмах про Гарри Поттера. Это всё начиналось с 2000-х годов, и до сих пор все мы пересматриваем иногда, ностальгируя, рефлексируя по детству. Но у меня два сына, я очень сомневаюсь, что младший, которому 15 лет, сядет смотреть «Гарри Поттера». Для него это какой-то прикол, который он максимум где-то видел вместе с нами по телевизору давно.