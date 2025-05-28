Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 15:10

«Не захотят садиться на горшок»: Критик назвал главную проблему нового «Гарри Поттера», и это не актёры

Кинокритик Григорьев: Сериал по мотивам «Гарри Поттера» будет похож на пародию

Исполнители ролей Гермионы Грейнджер, Гарри Поттера и Рона Уизли в новом сериале. Обложка © HBO

Исполнители ролей Гермионы Грейнджер, Гарри Поттера и Рона Уизли в новом сериале. Обложка © HBO

Сериал по мотивам «Гарри Поттера» будет похож на пародию или имитацию оригинальной серии фильмов, считает кинокритик Роман Григорьев. В беседе с Life.ru он выразил мнение, что HBO стоило начать историю мальчика, который выжил, с чистого листа.

Ожидания от сериала по мотивам «Гарри Поттера» он описал как «никакие» и объяснил это непопаданием в аудиторию. Фанаты оригинального фильма повзрослели — им уже за 30 и даже за 40, и, по мнению кинокритика, они вряд ли будут интересоваться сериалом, где играются актёры, условно похожие на оригинальный состав.

Аудитория выросла, она уже не будет возвращаться в детство, садиться опять на этот условный «горшок» и смотреть какую-то подделку а-ля оригинал, бледную копию.

Роман Григорьев

Кинокритик

42-летний мужчина попытался пройти кастинг на роль Гермионы в новом «Гарри Поттере»
42-летний мужчина попытался пройти кастинг на роль Гермионы в новом «Гарри Поттере»

Нынешней молодёжи тоже может не «зайти» переосмысление истории мальчика, который вырос — у них сегодня совершенно другие интересы и герои.

Я знаю, что многие выросли на книгах и фильмах про Гарри Поттера. Это всё начиналось с 2000-х годов, и до сих пор все мы пересматриваем иногда, ностальгируя, рефлексируя по детству. Но у меня два сына, я очень сомневаюсь, что младший, которому 15 лет, сядет смотреть «Гарри Поттера». Для него это какой-то прикол, который он максимум где-то видел вместе с нами по телевизору давно.

Роман Григорьев

Кинокритик

Григорьев считает, что авторам нового сериала нужно было или с чистого листа начинать эту историю, или по-новому подойти к кастингу, а не искать исполнителей главных ролей по причёске.

Гурченко, Лях и Поплавская: Life.ru нашёл двойников героев «Гарри Поттера» в советском кино
Гурченко, Лях и Поплавская: Life.ru нашёл двойников героев «Гарри Поттера» в советском кино

Напомним, накануне HBO объявил исполнителей главных ролей в новом сериале по мотивам «Гарри Поттера». Главного героя сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. А ранее к проекту присоединились Джон Литгоу, который сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир предстанет в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссьеду — в образе Северуса Снейпа (эта кандидатура вызвала шквал критики), Ник Фрост — в роли Рубеуса Хагрида, Люк Таллон — профессор Квиррелл, и Пол Уайтхаус — завхоз Аргус Филч. Съёмки стартуют уже летом, а сам сериал, как ожидается, выйдет в 2027 году.

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Гарри Поттер
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar