Продюсер жёстко прошёлся по Любови Успенской, назвав ей «старой кошёлкой»
Музыкальный продюсер Дзюник осудил Успенскую за её слова в адрес Киркорова
Любовь Успенская и Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Юлия Морозов, Сергей Виноградов
Музыкальный продюсер Леонид Дзюник раскритиковал слова артистки Любови Успенской. Та заявила, что певец Филипп Киркоров получил ожоги во время концерта в Петербурге не просто так. По её словам, это были знаки свыше, которые указывают артисту, что пора покинуть сцену.
Музыкальный продюсер раскритиковал Любовь Успенскую за слова о Филиппе Киркорове. Видео © Пятый канал
«Я думаю, что эта старая кошёлка привлекает к себе интерес, потому что, по большому счёту, она уже никому не нужна. Пусть эта дура старая сходит и посмотрит, какие залы собирает Филипп Киркоров, сколько приходит людей на его концерты. За два месяца до его выступления билеты все разбирают», — эмоционально высказался эксперт в беседе с Пятый каналом.
Музыкальный продюсер считает, что в этот раз стычка Успенской с Киркоровым не дойдёт до суда, в отличие от разбирательств 2024-го года. Дзюник отметил, что артистка так себя ведёт банально по причине зависти. По его словам, в настоящее время никто из знаменитостей не работает так, как это делает Киркоров. Ранее подобным мог похвастаться только Валерий Леонтьев. Эксперт напомнил, что король эстрады недавно похоронил отца, а потом уже давал концерты в Петербурге.
Напомним, что проблемы со здоровьем у Филиппа Киркорова начались после того, как он получил ожог в ходе выступления в Петербурге. По задумке артист должен спуститься к зрителям на извергающей искры стойке микрофона, но пиротехника подвела. Позже появилась информация, что певец две недели как госпитализирован в московскую клинику в связи с осложнением на фоне сахарного диабета. Врачи обнаружили, что у него воспалены суставы (бурсит). Позднее стало известно, что поп-королю диагностировали частичный некроз кожи.