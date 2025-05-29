Продюсер жёстко прошёлся по Любови Успенской, назвав ей «старой кошёлкой»

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник раскритиковал слова артистки Любови Успенской. Та заявила, что певец Филипп Киркоров получил ожоги во время концерта в Петербурге не просто так. По её словам, это были знаки свыше, которые указывают артисту, что пора покинуть сцену.

Музыкальный продюсер раскритиковал Любовь Успенскую за слова о Филиппе Киркорове. Видео © Пятый канал

«Я думаю, что эта старая кошёлка привлекает к себе интерес, потому что, по большому счёту, она уже никому не нужна. Пусть эта дура старая сходит и посмотрит, какие залы собирает Филипп Киркоров, сколько приходит людей на его концерты. За два месяца до его выступления билеты все разбирают», — эмоционально высказался эксперт в беседе с Пятый каналом.