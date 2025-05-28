Есть риск сепсиса: Ортопед поделился мрачным прогнозом о состоянии Киркорова
Врач Терновой: Киркоров может получить инвалидность из-за болезни сустава
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Лечение травмы у певца Филиппа Киркорова проходит с осложнениями из-за сахарного диабета, и ситуация может усугубиться. Об этом предупредил травматолог-ортопед Константин Терновой.
«У него может начаться заражение крови и нарушение функции сустава. Сустав может локально погибнуть из-за гнойного воспаления. Если гнойное воспаление пойдёт по системе через кровь и лимфу, это приведёт к сепсису. Сахарный диабет только поспособствует этому. Сепсис с его возможностями можно вылечить, но очень тяжело», — приводит его слова «Абзац».
Врачи отмечают, что, несмотря на первоначальные опасения, ампутации конечности удастся избежать. Однако при развитии стойкого нарушения функций сустава артист может получить группу инвалидности.
Напомним, проблемы со здоровьем у Филиппа Киркорова начались после того, как он получил ожог в ходе выступления в Северной столице. По задумке артист должен спуститься к зрителям на извергающей искры стойке микрофона, но пиротехника подвела. Позже появилась информация о том, что певец две недели как госпитализирован в московскую клинику в связи с осложнением на фоне сахарного диабета. Врачи обнаружили, что у него воспалены суставы (бурсит). Сегодня СМИ сообщили, что поп-королю диагностировали частичный некроз кожи.