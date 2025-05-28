Есть риск сепсиса: Ортопед поделился мрачным прогнозом о состоянии Киркорова

Лечение травмы у певца Филиппа Киркорова проходит с осложнениями из-за сахарного диабета, и ситуация может усугубиться. Об этом предупредил травматолог-ортопед Константин Терновой.

«У него может начаться заражение крови и нарушение функции сустава. Сустав может локально погибнуть из-за гнойного воспаления. Если гнойное воспаление пойдёт по системе через кровь и лимфу, это приведёт к сепсису. Сахарный диабет только поспособствует этому. Сепсис с его возможностями можно вылечить, но очень тяжело», — приводит его слова «Абзац».