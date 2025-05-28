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Регион
28 мая, 09:44

Представитель Киркорова ответила на слухи о страшном диагнозе артиста

Пресс-секретарь Киркорова: Лечение певца займёт больше времени, чем ожидалось

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Официальный представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла циркулирующие в СМИ домыслы о состоянии здоровья артиста. По её информации, в настоящее время певец находится на плановом лечении, при этом сроки восстановления могут превысить первоначальные прогнозы.

«Хотелось бы попросить журналистов не ставить Филиппу медицинских диагнозов и не опираться на слухи. Лечение идёт полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — сказала Успенская NEWS.ru.

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Напомним, Киркоров на концерте в Петербурге получил ожог. Позже выяснилось, что он уже две недели находится в больнице в Москве из-за осложнений, которые вызвал сахарный диабет. По предварительным данным, ему диагностировали воспаление суставов — бурсит. Позже сообщалось, что медики выявили некроз.

Александра Мышляева
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