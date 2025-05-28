Представитель Киркорова ответила на слухи о страшном диагнозе артиста
Пресс-секретарь Киркорова: Лечение певца займёт больше времени, чем ожидалось
Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru
Официальный представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла циркулирующие в СМИ домыслы о состоянии здоровья артиста. По её информации, в настоящее время певец находится на плановом лечении, при этом сроки восстановления могут превысить первоначальные прогнозы.
«Хотелось бы попросить журналистов не ставить Филиппу медицинских диагнозов и не опираться на слухи. Лечение идёт полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — сказала Успенская NEWS.ru.
Напомним, Киркоров на концерте в Петербурге получил ожог. Позже выяснилось, что он уже две недели находится в больнице в Москве из-за осложнений, которые вызвал сахарный диабет. По предварительным данным, ему диагностировали воспаление суставов — бурсит. Позже сообщалось, что медики выявили некроз.