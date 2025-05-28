Представитель Киркорова ответила на слухи о страшном диагнозе артиста

Официальный представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла циркулирующие в СМИ домыслы о состоянии здоровья артиста. По её информации, в настоящее время певец находится на плановом лечении, при этом сроки восстановления могут превысить первоначальные прогнозы.

«Хотелось бы попросить журналистов не ставить Филиппу медицинских диагнозов и не опираться на слухи. Лечение идёт полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — сказала Успенская NEWS.ru.