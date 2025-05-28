У Филиппа Киркорова начался некроз из-за осложнений после ЧП на «огненном» шоу
Super.ru: Лечащие врачи выявили частичный некроз кожи у Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru
У народного артиста России Филиппа Киркорова, который уже более двух недель лежит в больнице после ЧП во время «огненного» номера, частичный некроз кожи. Об этом узнал Super.ru из диагноза в медицинской справке поп-короля.
«Согласно документу, артист получил ожог второй степени, осложнённый бурситом, частичным некрозом кожи, рожистым воспалением, лимфаденопатией слева», — пишут журналисты.
Лечащие врачи рекомендовали Киркорову наблюдаться у хирурга, ежедневно перевязывать рану, а также проводить антибактериальную терапию. На время лечения певцу следует строго ограничить физическую нагрузку. При ухудшении состояния Киркорова могут госпитализировать в специализированное стационарное отделение, пишет издание.
Филипп Киркоров на концерте в Петербурге получил ожог. Певец должен был спуститься к зрителям на пылающей искрами стойке с микрофоном, однако что-то пошло не по плану. Позже стало известно, что артист уже две недели находится в больнице в Москве из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом. Предварительно, ему диагностировали воспаление суставов — бурсит.