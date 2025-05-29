181 производство: Стало известно об огромном долге рэпера Птахи

Почти 800 тысяч рублей задолжал Федеральной налоговой службе рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев). Наибольшая часть долга — это неоплаченные штрафы, сообщает «Постньюс».

По данным ФНС, задолженность музыканта перед налоговой составляет 781 тысячу рублей, а общее количество исполнительных производств достигло 181. Основная часть задолженности связана с неоплаченными штрафами за нарушение ПДД. С декабря 2022 года на автомобиль рэпера было выписано 846 штрафов, большинство — за превышение скорости. Из них 241 взыскание (на сумму 396 тысяч рублей) до сих пор не погашено. Причём только в 2025 году рэпер успел накопить 125 новых штрафов.

Помимо этого, с 2022 года Нуриев не может рассчитаться по долгам за ЖКХ — остаток составляет 22,5 тысячи рублей. С начала года он проиграл три судебных дела, связанных с долгами, а четвёртое (по коммунальным платежам) всё ещё находится на рассмотрении.