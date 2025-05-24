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24 мая, 09:04

Налоговая начала процедуру ликвидации кафе блогера Михаила Светова*

«Постньюс»: ФНС ликвидирует компанию блогера Михаила Светова*

Михаил Светов. Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Михаил Светов. Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

ФНС (Федеральная налоговая служба) начала процедуру ликвидации кафе, принадлежащего блогеру Михаилу Светову*. Об этом сообщает «Постньюс».

Отмечается, что на ООО «Новая искренность» был зарегистрирован товарный знак Либертарианской партии России. Данное юридическое лицо использовалось для управления кафе, которое Светов* называл «первым российским либертарианским клубом».

«Новая искренность», несмотря на такое светлое название, функционировала недолго. Кафе открылось в 2020 году и закрылось спустя полгода работы. После проверки Роспотребнадзора помещение выставили на продажу.

С 2022 года компания не получала прибыль и работала в убыток. Последний финансовый отчёт представили в 2023 году. Тем не менее, до недавнего времени ООО «Новая искренность» считалось действующим, а её учредителями оставались Светов* и бывший председатель ЛПР Ярослав Конвей.

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Напомним, что в августе 2023-го Следственный комитет возбудил дело против Михаила Светова* за исполнение песни о Степане Бандере. В ноябре 2023 года блогера объявили в федеральный розыск. Известно, что сейчас он продолжает вести соцсети о либеральной партии и высказывает своё неоднозначное мнение касаемо мировой политики.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Алиса Хуссаин
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