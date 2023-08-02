СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении Михаила Светова*
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лидера организации "Гражданское общество" Михаила Светова*.
По данным ТАСС, Светов* проходит фигурантом по делу о реабилитации нацизма. Основанием стало его публичное исполнение песни, где в положительном ключе рассказывается о Степане Бандере.
А ранее Лига безопасного интернета обратилась в СК с просьбой проверить Ксению Собчак и Алексея Панина* на публичное оправдание терроризма. Как подчеркнула глава лиги Екатерина Мизулина, Панин*, в частности, в интервью Собчак призвал к развалу России и убийству президента РФ.
* Признаны в России иностранными агентами.
ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев