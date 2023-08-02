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2 августа, 15:11

СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении Михаила Светова*

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лидера организации "Гражданское общество" Михаила Светова*.

По данным ТАСС, Светов* проходит фигурантом по делу о реабилитации нацизма. Основанием стало его публичное исполнение песни, где в положительном ключе рассказывается о Степане Бандере.

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А ранее Лига безопасного интернета обратилась в СК с просьбой проверить Ксению Собчак и Алексея Панина* на публичное оправдание терроризма. Как подчеркнула глава лиги Екатерина Мизулина, Панин*, в частности, в интервью Собчак призвал к развалу России и убийству президента РФ.

* Признаны в России иностранными агентами.

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ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Александра Вишнякова
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