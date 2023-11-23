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23 ноября, 16:57

МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*

<p>Обложка © <a href="https://t.me/mrlibertarian/675" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / Михаил Светов</a>*</p>

Обложка © t.me / Михаил Светов*

МВД объявило в розыск экс-лидера Либертарианской партии и главы организации "Гражданское общество" Михаила Светова*, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

"Светов Михаил Владимирович* разыскивается по статье УК", — сказано в базе розыска МВД России, однако, по какой статье ведётся розыск, не уточняется.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михаила Светова* за его публичное исполнение песни, где в положительном ключе рассказывается о Степане Бандере.

Поклонники Бандеры не стали убирать его могилу, когда на неё испражнился неизвестный тролль

Поклонники Бандеры не стали убирать его могилу, когда на неё испражнился неизвестный тролль

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
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