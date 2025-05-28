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28 мая, 08:33

Под прицелом: Стало известно, сколько Люся Чеботина задолжала налоговой

Инфо24: Певица Люся Чеботина задолжала ФНС РФ более 2 миллионов рублей

Люся Чеботина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lusia_chebotina

Люся Чеботина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lusia_chebotina

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выставила певице Люсе Чеботиной очередной налоговый счёт на 2,1 миллиона рублей. Причём неделю назад знаменитость уже погасила предыдущую задолженность в размере 800 тысяч рублей, сообщает Инфо24.

Кроме того, Чеботина вовлечена в судебное разбирательство с одним из российских иллюзионистов. Он подал на певицу иск на 1,6 миллиона рублей, однако подробности претензий не раскрываются. В ответ артистка требует с иллюзиониста почти 1 миллион рублей. Тот, по словам Чеботиной, получил аванс, но предоставил некачественные услуги во время её концерта.

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«Отвалите»: Чеботина прокомментировала слухи о планах родить ребёнка от Киркорова

А ранее Life.ru писал, что российский блогер Слава Бустер задолжал налоговой 4,5 миллиона рублей. Тем не менее это не мешает стримеру демонстрировать подписчикам дорогущие покупки, включая квартиру в Москве и автомобили.

Дарья Нарыкова
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