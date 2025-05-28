Под прицелом: Стало известно, сколько Люся Чеботина задолжала налоговой

Кроме того, Чеботина вовлечена в судебное разбирательство с одним из российских иллюзионистов. Он подал на певицу иск на 1,6 миллиона рублей, однако подробности претензий не раскрываются. В ответ артистка требует с иллюзиониста почти 1 миллион рублей. Тот, по словам Чеботиной, получил аванс, но предоставил некачественные услуги во время её концерта.