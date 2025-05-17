Себе Ferrari, бабуле – Lamborghini: Бустер купил квартиру и элитные авто, пока ФНС ждёт 4,5 млн
SHOT: Блогер Слава Бустер задолжал российской налоговой 4,5 миллиона рублей
Блогер Слава Бустер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / busterzy
Блогер Слава Бустер (Вячеслав Леонтьев) задолжал российской налоговой службе 4,5 миллиона рублей. При этом стример активно демонстрирует в социальных сетях свои дорогущие покупки, включая квартиру в Москве и автомобили. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Блогер Слава Бустер с Mercedes-AMG G 63. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / busterzy
Блогер Слава Бустер с Ferrari SF90. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / busterzy
Долг Леонтьева перед ФНС составляет 4 582 000 рублей. Если сумму не погасить, то в отношении блогера может быть возбуждено исполнительное производство. При этом стримера ничего не смущает и он продолжает приобретать машины и крупные недвижимости, показывая всё это своим фанатам в соцсетях.
Например, несколько месяцев назад блогер купил Ferrari SF90 за 55 миллионов рублей. В прошлом году он стал владельцем московской квартиры, стоимость которой оценивается в 105 миллионов рублей. Кроме того, Слава сделал дорогие подарки своим родственникам: в марте подарил маме BMW X3 за 8,5 миллиона рублей, а бабушке – Lamborghini. В 2023 году Бустер купил Audi R8 за 16 миллионов рублей и Mercedes-AMG G 63 за 28 миллионов рублей. Примечательно, что недвижимость и автомобили оформляются не на самого Леонтьева. На него зарегистрировано четыре компании, занимающиеся компьютерными клубами, производством напитков и еды, а также продажей игровых устройств.
Ранее сообщалось, что огромные долги обнаружили у бывшей солистки группы Serebro Елены Темниковой. Артистка задолжала ФНС 1 млн 720 тысяч рублей. Если исполнительница проигнорирует долги перед налоговой, то её счета будут заблокированы.