Счета экс-солистки группы Serebro Темниковой могут заблокировать из-за огромного долга

Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова задолжала налоговой. Об этом сообщает SHOT. В марте было арестовано имущество её мужа, бизнесмена Дмитрия Сергеева.

По данным телеграм-канала, задолженность Темниковой перед ФНС составляет 1 млн 720 тысяч рублей. Если певица не выплатит долг, её счета могут заблокировать.

Впрочем, артистке для погашения задолженности хватит трети её обычного гонорара, который, согласно информации SHOT, составляет 5,5 миллиона рублей. Райдер Темниковой стандартный, но солидный: двухместный номер класса люкс с балконом или террасой в пятизвёздочном отеле, оплаченный мини-бар и автомобиль Maybach не старше 2019 года выпуска. В гримёрке певица хочет видеть бутылку Hennessy VS 0,75, а также тёмную и молочную шоколадки.

В марте на имущество мужа певицы после исков банков был наложен арест, но исполнительное производство закрыли уже в начале апреля, так как выяснилось, что у должника ничего нет. Долг Сергеева составляет примерно 800 тысяч рублей. Большинство бизнесов мужчина уже ликвидированы, осталась только небольшая доля в ООО «НМ» по разработке программного обеспечения.