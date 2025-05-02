Валдису Пельшу могут запретить выезд из РФ из-за многомиллионного долга перед ФНС

Ведущий культовой телеигры «Угадай мелодию» Валдис Пельш столкнулся с серьёзными проблемами с налоговой службой. По данным SHOT, его долг перед ФНС за неделю увеличился более чем вдвое и превысил 2,5 миллиона рублей.

По информации телеграм-канала, ФНС направила 57-летнему шоумену уведомление о задолженности. Если он не погасит долг, ему могут запретить выезд из России.

Несмотря на эти финансовые казусы, бизнес Пельша процветает. Одна из его компаний, «РД Студия», завершила 2024 год с чистой прибылью в 10 миллионов рублей, а другая — ООО «Документалист» — с прибылью в 9,5 миллиона. Удивительно, но в 2023 году последняя фирма показала убыток в 20 миллионов. Видимо, ведущий смог взять себя в руки и исправить положение.