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2 мая, 14:51

Валдису Пельшу могут запретить выезд из РФ из-за многомиллионного долга перед ФНС

SHOT: Долг Валдиса Пельша перед ФНС за неделю увеличился более чем на ₽1 млн

Валдис Пельш. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Валдис Пельш. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Ведущий культовой телеигры «Угадай мелодию» Валдис Пельш столкнулся с серьёзными проблемами с налоговой службой. По данным SHOT, его долг перед ФНС за неделю увеличился более чем вдвое и превысил 2,5 миллиона рублей.

По информации телеграм-канала, ФНС направила 57-летнему шоумену уведомление о задолженности. Если он не погасит долг, ему могут запретить выезд из России.

Несмотря на эти финансовые казусы, бизнес Пельша процветает. Одна из его компаний, «РД Студия», завершила 2024 год с чистой прибылью в 10 миллионов рублей, а другая — ООО «Документалист» — с прибылью в 9,5 миллиона. Удивительно, но в 2023 году последняя фирма показала убыток в 20 миллионов. Видимо, ведущий смог взять себя в руки и исправить положение.

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Алиса Хуссаин
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