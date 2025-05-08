Зато квартиру купила: Стало известно о многотысячных долгах Даны Борисовой перед ФНС

Российская телеведущая Дана Борисова задолжала ФНС около 121 тысячи рублей, сообщает Mash. Примечательно, что эта информация вскрылась вскоре после того, как стало известно о приобретении ею нового элитного жилья в Москве.

Для 48-летней звезды, недавно вернувшейся на родину из Таиланда и заявившей об избавлении от пагубных привычек, финансовые проблемы не в новинку. По информации телеграм-канала, в прошлом году ей уже приходилось через суд погашать долги, связанные с коммунальными платежами и микрозаймами. Текущий долг Борисовой перед налоговой службой является очередным напоминанием о её прошлых финансовых трудностях.

Дом, в котором Борисова приобрела новую квартиру. Фото © Официальный сайт ЖК Only

Список недвижимости телеведущей в Москве, предположительно, не так давно пополнился новой квартирой в элитном ЖК «Онли» вблизи Филёвского парка, откуда открывается шикарный вид на Москву-реку. Также в собственности Борисовой, как утверждается, находятся жильё на Рязанском проспекте и скромная дача в Щапово.