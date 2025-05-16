У звёздного психолога Марка Бартона нашли огромный долг
«Постньюс»: Психолог и блогер Марк Бартон задолжал ФНС более 9 млн рублей
Марк Бартон. Обложка © VK / Марк Бартон
Психолог, блогер и телеведущий Марк Бартон (настоящее имя — Марк Павелковский) задолжал налоговой более 9 миллионов рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, долг коуча составляет 9 млн 40 тысяч рублей. При этом две недели назад он открыл новый бизнес — ООО «Эскью» будет заниматься продажей парфюмерии, косметики и средств личной гигиены. Также Бартон-Павелковский выпускает шампуни, лосьоны, бальзамы, гели для душа и антицеллюлитные скрабы.
Продажа своих видеолекций и психологических программ, основной бизнес звёздного психолога, принесла ему выручки на 102 млн рублей. Чистая прибыль ООО «Цифровая психология Марка Бартона» составила 43 млн.
Ранее стало известно о многотысячных долгах Даны Борисовой перед ФНС. Для 48-летней звезды, недавно вернувшейся на родину из Таиланда и заявившей об избавлении от пагубных привычек, финансовые проблемы не в новинку.