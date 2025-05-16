Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 08:51

У звёздного психолога Марка Бартона нашли огромный долг

«Постньюс»: Психолог и блогер Марк Бартон задолжал ФНС более 9 млн рублей

Марк Бартон. Обложка © VK / Марк Бартон

Марк Бартон. Обложка © VK / Марк Бартон

Психолог, блогер и телеведущий Марк Бартон (настоящее имя — Марк Павелковский) задолжал налоговой более 9 миллионов рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

По данным издания, долг коуча составляет 9 млн 40 тысяч рублей. При этом две недели назад он открыл новый бизнес — ООО «Эскью» будет заниматься продажей парфюмерии, косметики и средств личной гигиены. Также Бартон-Павелковский выпускает шампуни, лосьоны, бальзамы, гели для душа и антицеллюлитные скрабы.

Продажа своих видеолекций и психологических программ, основной бизнес звёздного психолога, принесла ему выручки на 102 млн рублей. Чистая прибыль ООО «Цифровая психология Марка Бартона» составила 43 млн.

Счета экс-солистки группы Serebro Темниковой могут заблокировать из-за огромного долга
Счета экс-солистки группы Serebro Темниковой могут заблокировать из-за огромного долга

Ранее стало известно о многотысячных долгах Даны Борисовой перед ФНС. Для 48-летней звезды, недавно вернувшейся на родину из Таиланда и заявившей об избавлении от пагубных привычек, финансовые проблемы не в новинку.

Никита Никонов
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar