У звёздного психолога Марка Бартона нашли огромный долг

Психолог, блогер и телеведущий Марк Бартон (настоящее имя — Марк Павелковский) задолжал налоговой более 9 миллионов рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

По данным издания, долг коуча составляет 9 млн 40 тысяч рублей. При этом две недели назад он открыл новый бизнес — ООО «Эскью» будет заниматься продажей парфюмерии, косметики и средств личной гигиены. Также Бартон-Павелковский выпускает шампуни, лосьоны, бальзамы, гели для душа и антицеллюлитные скрабы.

Продажа своих видеолекций и психологических программ, основной бизнес звёздного психолога, принесла ему выручки на 102 млн рублей. Чистая прибыль ООО «Цифровая психология Марка Бартона» составила 43 млн.