Эти российские знаменитости настолько похожи на голливудских звёзд, что хочется проверить их ДНК

Генетика — штука непредсказуемая. Кажется, что природа где-то ведёт свои секретные картотеки и периодически выпускает в мир людей, настолько похожих друг на друга, что хочется проверить их ДНК. Особенно забавно наблюдать такие «дублеты», когда актёры ещё и играют похожих персонажей, — словно кто-то нарочно решил провести эксперимент с параллельными мирами кинематографа. Life.ru нашёл российских артистов, которые выглядят как двойники голливудских знаменитостей.

Джейк Джилленхол и Дмитрий Чеботарёв — братья по духу и внешности

Похожие актёры России и Голливуда: удивительные совпадения. Фото © ТАСС / Mayer Janet, Сергей Фадеичев

Когда смотришь на кадр из сериала «Улица Шекспира» с Дмитрием Чеботарёвым, а потом переводишь взгляд на Джейка Джилленхола в «Исходном коде», возникает ощущение дежавю. Чеботарёв в российском проекте демонстрирует ту же интенсивность взгляда, что и Джилленхол в роли пилота Колтера Стивенса. Даже причёски у них в этих кадрах практически идентичные — короткие, слегка взъерошенные. Если поставить фотографии рядом и не знать, кто есть кто, легко можно запутаться. Интересно, что оба актёра специализируются на ролях сложных, внутренне напряжённых персонажей и обладают схожей манерой передавать переживания через сдержанную, но очень выразительную мимику.

Хелена Бонэм Картер и Надежда Кадышева — неожиданное сходство

Знаменитости-двойники из разных стран: поразительное сходство. Фото © Kino-teatr, © ТАСС / Юрий Самолыго

На первый взгляд сравнение может показаться странным — британская актриса с эксцентричным стилем и русская народная певица. Но если присмотреться к фотографии Кадышевой в определённом ракурсе и представить её с тёмными волосами, сходство с Беллатрисой Лестрейндж из «Гарри Поттера» становится поразительным. У обеих женщин похожие черты лица — высокие скулы, выразительные глаза и характерная форма губ. Когда Кадышева выступает на сцене с интенсивным выражением лица, она действительно напоминает Картер в роли безумной волшебницы. Обе обладают мощной сценической энергией и умением полностью погружаться в образ, демонстрируя ту же страстность и эмоциональную отдачу.

Милли Бобби Браун и Алина Гвасалия — мистические близнецы

Актёры-близнецы (Россия – Голливуд): невероятные совпадения внешности. Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss, © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Сходство между Алиной Гвасалией из сериала «Сны Алисы» и Милли Бобби Браун просто пугает. Не только внешнее — у обеих актрис похожие роли, связанные со сверхъестественными способностями. В некоторых кадрах Гвасалия выглядит как младшая сестра британской актрисы — похожие черты лица, одинаковая манера смотреть в камеру, даже причёски часто совпадают. Создаётся впечатление, что режиссёры специально искали российский аналог звезды «Очень странных дел». Героиня Алины, как и Одиннадцать, обладает телекинетическими способностями и борется с мистическими угрозами. Даже манера игры у актрис схожая — сдержанная, но очень выразительная, с акцентом на взгляде и мимике.

Сэди Синк и Валентина Ляпина — рыжие бестии

Звёзды-двойники российского и американского кино: фото. Фото © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI, © РИА «Новости» / Павел Бедняков

Валентина Ляпина из «Царевны-лягушки» и Сэди Синк, сыгравшая Макс в «Очень странных делах», — это практически одно лицо. Огненно-рыжие волосы, веснушки, бойкий характер — природа явно не стала изобретать что-то новое. Обе актрисы обладают яркой внешностью, которая идеально подходит для ролей решительных и независимых девушек. Ляпина в российском фильме демонстрирует ту же дерзость и непосредственность, что и Синк в американском сериале. Когда смотришь на их выступления, кажется, что это один человек снимался в разных проектах, — одинаковая мимика, похожие жесты, даже способ подачи реплик сходится до мелочей.

Эдриен Броуди и Артём Ткаченко — аристократические профили

Похожие лица актёров России и США: генетические совпадения. Фото © ТАСС / Zuma / Dave Bedrosian, Вячеслав Прокофьев

Артём Ткаченко из «Уроков китайского» поразительно напоминает Эдриена Броуди, особенно в образе пианиста Владислава Шпильмана. У обоих актёров характерный профиль, выразительные глаза и аристократические черты лица. Ткаченко обладает той же утончённой внешностью, что и американский актёр, — высокие скулы, выразительный нос, глубоко посаженные глаза, словно их лепил один скульптор по одному эскизу. Оба актёра излучают интеллигентность и некоторую отстранённость, в кадре они выглядят одинаково сосредоточенными и погружёнными в мысли своих персонажей. Даже манера держаться у них схожая — с достоинством и внутренней силой.

Элизабет Митчелл и Анна Слю — королевское величие

Российские и голливудские актёры-близнецы: удивительные факты. Фото © ТАСС / Fati Sadou, Елизавета Клементьева

Анна Слю из «Уроков китайского» демонстрирует поразительное сходство с Элизабет Митчелл, исполнившей роль Снежной королевы в сериале «Однажды в сказке». Холодная красота, аристократические черты, загадочный взгляд — полное совпадение. Обе актрисы обладают тем типом внешности, который идеально подходит для ролей холодных и недоступных красавиц, — высокие скулы, правильные черты лица, светлые глаза, классический образ северной красоты. Слю держится с тем же достоинством и некоторой отстранённостью, что и Митчелл в роли сказочной королевы. Даже жесты у них похожие — плавные, размеренные, полные внутренней силы и царственного спокойствия.

Роберт Дауни – младший и Борис Хвошнянский — железная харизма

Знаменитости-двойники: поразительное сходство российских и американских звёзд. Фото © ТАСС / Image Press Agency ABACA / Collin Xavier, © РИА «Новости» / Александр Гальперин