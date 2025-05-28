СК закрыл уголовное дело против актёра Глеба Калюжного

В Москве прекратили уголовное дело против актёра Глеба Калюжного, которого обвиняли в уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 328 УК). Это случилось после того, как артист по собственной инициативе явился на сборный пункт городского военкомата, следуя ранее полученной повестке, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что вчера завершилась история с Глебом Калюжным, который ранее оказался фигурантом уголовного дела за уклонение от военной службы. Актёр шесть лет игнорировал повестки, но в итоге был призван в армию. Известно, что на его решение повлияла поездка в Донбасс.