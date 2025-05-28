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28 мая, 13:28

СК закрыл уголовное дело против актёра Глеба Калюжного

«Ъ»: СК закрыл уголовное дело об уклонении от службы в армии против Калюжного

Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalyzhnyy

Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalyzhnyy

В Москве прекратили уголовное дело против актёра Глеба Калюжного, которого обвиняли в уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 328 УК). Это случилось после того, как артист по собственной инициативе явился на сборный пункт городского военкомата, следуя ранее полученной повестке, сообщает «Коммерсантъ».

Следователи приняли соответствующее решение 27 мая, сославшись на «отсутствие состава преступления».

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Напомним, что вчера завершилась история с Глебом Калюжным, который ранее оказался фигурантом уголовного дела за уклонение от военной службы. Актёр шесть лет игнорировал повестки, но в итоге был призван в армию. Известно, что на его решение повлияла поездка в Донбасс.

Наталья Афонина
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