«Здравия желаю»: Глеб Калюжный появился на видео в военной форме
Mash: Актёр Глеб Калюжный записал первое видео в военной форме
Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalyzhnyy
Отправившийся в армию актёр Глеб Калюжный записал первое видео в военной форме. Ролик опубликовал Mash.
Калюжный в военной форме. Видео © Telegram / Mash
На видео актёр выглядит свежим, бодрым и готовым к новым начинаниям, на этот раз в рядах Вооружённых сил Российской Федерации.
Напомним, сегодня закончилась эпопея с Глебом Калюжным, который ранее стал фигурантом уголовного дела за уклонение от службы в армии. Актёр игнорировал повестки шесть лет, но в итоге оказался в армии. Известно, что на его решение повлияла поездка в Донбасс.