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27 мая, 13:03

«Здравия желаю»: Глеб Калюжный появился на видео в военной форме

Mash: Актёр Глеб Калюжный записал первое видео в военной форме

Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalyzhnyy

Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalyzhnyy

Отправившийся в армию актёр Глеб Калюжный записал первое видео в военной форме. Ролик опубликовал Mash.

Калюжный в военной форме. Видео © Telegram / Mash

На видео актёр выглядит свежим, бодрым и готовым к новым начинаниям, на этот раз в рядах Вооружённых сил Российской Федерации.

Агент Калюжного рассказал, когда актёр железобетонно решил отслужить в армии
Агент Калюжного рассказал, когда актёр железобетонно решил отслужить в армии

Напомним, сегодня закончилась эпопея с Глебом Калюжным, который ранее стал фигурантом уголовного дела за уклонение от службы в армии. Актёр игнорировал повестки шесть лет, но в итоге оказался в армии. Известно, что на его решение повлияла поездка в Донбасс.

Владимир Озеров
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